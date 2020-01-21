الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 21 كانون الثاني 2020 ساعة 16:49

في زيارة خاصة.. ملك البحرين يصل المغرب

في زيارة خاصة.. ملك البحرين يصل المغرب
وكان في استقبال الملك ولي عهد المغرب، الأمير "مولاي الحسن".

وقالت مصادر دبلوماسية بحرينية إن الزيارة، التي ستتوج باستقبال ملكي، ستكون مناسبة لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، ولتبادل الرأي حول القضايا الراهنة المطروحة على الساحة العربية والإسلامية والدولية بين قيادة البلدين.

ودأب ملك البحرين كل سنة على القيام بزيارات للمغرب بشكل رسمي أو خاص، فيما زار الملك "محمد السادس" مملكة البحرين في 2001 و2005.

وتعد زيارة أبريل/نيسان 2016 علامة فارقة في العلاقات بين البلدين، حيث شهدت الزيارة الملكية التوقيع على بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب الضريبي بالنسبة إلى الضرائب على الدخل.

كما تم التوقيع على برنامج تنفيذي لاتفاق التعاون لسنوات 2016- 2017- 2018 في الشأن الديني، وتأطير الأئمة، ونشر تعاليم القرآن الكريم، وعلى بروتوكول تعاون بين المعهد العالي للقضاء ومعهد الدراسات القضائية والقانونية؛ لتكوين وتأهيل القضاة.
رقم : 839819
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الدفاع الايرانية: سنرد على جميع انواع التهديدات وفي كل المستويات
الدفاع الايرانية: سنرد على جميع انواع التهديدات وفي كل المستويات
العد التنازلي لإنهاء الوجود العسكري التركي في العراق
العد التنازلي لإنهاء الوجود العسكري التركي في العراق
21 كانون الثاني 2020
الأردنيون يعارضون اضفاء الشرعية على الغاز الصهيوني
الأردنيون يعارضون اضفاء الشرعية على الغاز الصهيوني
21 كانون الثاني 2020
اتفاقيات سوتشي من شرق الفرات لغربه.. إدلب هي المفتاح
اتفاقيات سوتشي من شرق الفرات لغربه.. إدلب هي المفتاح
21 كانون الثاني 2020
اللواء سلامي: استشهاد سليماني بداية لقائد سليماني جديد
اللواء سلامي: استشهاد سليماني بداية لقائد سليماني جديد
20 كانون الثاني 2020
آية الله خامنئي: صمود الشعب الايراني يغيظ اميركا
آية الله خامنئي: صمود الشعب الايراني يغيظ اميركا
20 كانون الثاني 2020
مؤتمر برلين ... فرصة الحل الأخيرة
مؤتمر برلين ... فرصة الحل الأخيرة
20 كانون الثاني 2020
ترامب في طريقه إلى المحكمة
ترامب في طريقه إلى المحكمة
20 كانون الثاني 2020
واشنطن والحكومة اللبنانيّة: شروط أم إصلاحات؟
واشنطن والحكومة اللبنانيّة: شروط أم إصلاحات؟
20 كانون الثاني 2020
عودة البالونات الحارقة الى غلاف غزة: المقاومة تواصل ضغوطها
عودة البالونات الحارقة الى غلاف غزة: المقاومة تواصل ضغوطها
18 كانون الثاني 2020
خطة إنشاء الإقليم السني.. الحلم الأمريكي في تقسيم العراق
خطة إنشاء الإقليم السني.. الحلم الأمريكي في تقسيم العراق
18 كانون الثاني 2020
ما وراء بيانات السعوديين ضد صفعة إيران الكبيرة لأمريكا
ما وراء بيانات السعوديين ضد صفعة إيران الكبيرة لأمريكا
18 كانون الثاني 2020
أيام الله وأيام الشيطان الأكبر
أيام الله وأيام الشيطان الأكبر
18 كانون الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
لبنان .. إضراب وغلق طرقات في "أسبوع الغضب"
اللواء سلامي : علينا المضي في طريق المقاومة حتى النهاية
لافروف: 6 مقاتلات أمريكية كانت بالأجواء الإيرانية عند إسقاط الطائرة الأوكرانية
قائد الثورة: الرد الصاروخي الايراني كسر شوكة أميركا
تعزيزات عسكرية أمريكية في مناطق آبار النفط السورية