في زيارة خاصة.. ملك البحرين يصل المغرب

وكان في استقبال الملك ولي عهد المغرب، الأمير "مولاي الحسن".



وقالت مصادر دبلوماسية بحرينية إن الزيارة، التي ستتوج باستقبال ملكي، ستكون مناسبة لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، ولتبادل الرأي حول القضايا الراهنة المطروحة على الساحة العربية والإسلامية والدولية بين قيادة البلدين.



ودأب ملك البحرين كل سنة على القيام بزيارات للمغرب بشكل رسمي أو خاص، فيما زار الملك "محمد السادس" مملكة البحرين في 2001 و2005.



وتعد زيارة أبريل/نيسان 2016 علامة فارقة في العلاقات بين البلدين، حيث شهدت الزيارة الملكية التوقيع على بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب الضريبي بالنسبة إلى الضرائب على الدخل.



كما تم التوقيع على برنامج تنفيذي لاتفاق التعاون لسنوات 2016- 2017- 2018 في الشأن الديني، وتأطير الأئمة، ونشر تعاليم القرآن الكريم، وعلى بروتوكول تعاون بين المعهد العالي للقضاء ومعهد الدراسات القضائية والقانونية؛ لتكوين وتأهيل القضاة.