السيد حسن الخميني يبرق للمرجع آية الله علي السيستاني

وفي هذه البرقية اعرب السيد حسن الخميني عن القلق ازاء العارض الصحي الذي تعرض له آية الله السيستاني، سائلا الباري تعالى له بالشفاء العاجل.



وجاء في البرقية "ان نبأ العارض الصحي الذي تعرض له وجودكم الشريف قد بعث القلق لدينا. نسأل الباري تعالى ان يمنّ على سماحتكم بالشفاء العاجل".



وكان المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني خرج من غرفة العمليات يوم الخميس الماضي بعد أن اجريت له عملية بسبب تعرضه لكسر في عظم الفخذ اليسرى اثر إنزلاقه خلال ذهابه الى الوضوء وتكللت العملية التي اجراها فريق طبي عراقي بالنجاح.