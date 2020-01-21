وقال الوزير الفرنسي خلال لقائه رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، في الجزائر، إن "الجزائر قوة توازن وسلام في المنطقة يمكن الاستثمار فيها، وأضاف أن "فرنسا ستتعاون مع الجزائر من أجل وقف إطلاق النار في ليبيا والعودة للحوار".



وشدد لو دريان على أن الجزائر عاشت مرحلة مهمة في تاريخها والشعب وحده هو من قرر مصيره.



في سياق آخر، أكد لو دريان أنه جرى الاتفاق بين باريس والجزائر على محاربة الإرهاب في الساحل.



وكان لو دريان التقى نظيره الجزائري، صبري بوقادوم، في مقر وزارة الشؤون الخارجية واستعرضا "معمقا" القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما الوضع في ليبيا ومالي.



وقال بوقادوم إنه "لمس استعدادا لدى لو دريان لدعم رجال الأعمال الفرنسيين للجزائر الجديدة بجرأة أكبر".