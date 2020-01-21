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الثلاثاء 21 كانون الثاني 2020 ساعة 20:54

تفاهمات دفاعية وأمنية بين الكويت والعراق

تفاهمات دفاعية وأمنية بين الكويت والعراق
وأضاف جار الله، أن زيارة وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري للكويت، تدخل في إطار التنسيق بين البلدين على المستوى الأمني والعسكري، وفي إطار جهود الكويت لتهدئة الأوضاع في العراق، ودعمه وتمكينه تجاوز هذه الظروف الصعبة، وفقا لصحيفة الراي الكويتية.

وأعرب الجار الله عن الأمل في أن تكون هناك جهود لمعالجة أوضاع العراق ولبنان واليمن. وقال: "نؤكد على التهدئة وعلى الحوار والحلول السلمية لأي خلافات أو نزاعات، يمكن أن تحدث في الوطن العربي"، بحسب تعبيره.

وأعرب الجار الله عن أهمية الزيارة التي قام بها وزير الدفاع العراقي، إلى بلاده، وقال إنها تأتي في إطار التنسيق بين البلدين.

وتحدث الجار الله عن الجهود التي بذلتها قطر لتهدئة الأوضاع في منطقة الخليج الفارسي.

وقال: "من الطبيعي أن نرى اتصالات وزيارات من الإخوة في قطر لإيران والعراق ومناطق أخرى، وهذه هي طبيعة الدبلوماسية القطرية الحيوية، ولم نستغرب هذه الزيارات الطبيعية في هذا الإطار".

واشعلت الولايات المتحدة ازمة في المنطقة بعد عملية ارهابية اغتالت خلالها نائب هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس والفريق الشهيد قاسم سليماني ما دفع ايران للرد على هذه العملية بعملية صاروخية استهدفت القوات الامريكية في قاعدة عين الاسد العسكرية في العراق.
رقم : 839879
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