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الثلاثاء 21 كانون الثاني 2020 ساعة 22:27

الاحتلال يقتحم رام الله ويطلق قنابل الصوت والغاز بكثافة

الاحتلال يقتحم رام الله ويطلق قنابل الصوت والغاز بكثافة
وأفادت مصادر محلية، بأنّ قوات الاحتلال اقتحمت قرية "أم صفا" شمال غرب مدينة رام الله، وأطلقت قنابل الصوت والغاز بكثافة.
رقم : 839899
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