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الثلاثاء 21 كانون الثاني 2020 ساعة 22:27
الاحتلال يقتحم رام الله ويطلق قنابل الصوت والغاز بكثافة
وأفادت مصادر محلية، بأنّ قوات الاحتلال اقتحمت قرية "أم صفا" شمال غرب مدينة رام الله، وأطلقت قنابل الصوت والغاز بكثافة.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
839899
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