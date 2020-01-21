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الثلاثاء 21 كانون الثاني 2020 ساعة 23:40
لبنان:

بالأسماء والحقائب.. الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب

بالأسماء والحقائب.. الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب
وضمت تشكيلة ​الحكومة​ ​الجديدة​، كلًا من: ​
حسان دياب – رئيساً للحكومة
زينة عكر – نائبا لرئيس الحكومة ووزيرة للدفاع الوطني
اللواء محمد فهمي – وزيرا للداخلية والبلديات
غازي وزني – وزيرا للمالية
ناصيف حتي – وزيرا للخارجية والمغتربين
طلال حواط – وزيرا للاتصالات
ماري كلود نجم – وزيرة للعدل
ميشال نجار – وزيرا للأشغال العامة والنقل
لميا يمين – وزيرة للعمل
ريمون غجر – وزيرا للطاقة والمياه
رمزي مشرفية – وزيرا للسياحة والشؤون الاجتماعية
فارتي اوهانيان – وزيرة للشباب والرياضة
طارق المجذوب – وزيرا للتربية
راوول نعمة – وزير للاقتصاد والتجارة
دميانوس قطار – وزيرا للبيئة وشؤون التنمية الاداريّة
حمد حسن – وزيرا للصحة العامة
عباس مرتضى – وزيرا للزراعة
عماد حبّ الله – وزيرا للصناعة
غادة شريم – وزيرة للمهجّرين
منال عبد الصمد – وزيرة للاعلام
رقم : 839910
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