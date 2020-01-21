بالأسماء والحقائب.. الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب

وضمت تشكيلة ​الحكومة​ ​الجديدة​، كلًا من: ​

حسان دياب – رئيساً للحكومة

زينة عكر – نائبا لرئيس الحكومة ووزيرة للدفاع الوطني

اللواء محمد فهمي – وزيرا للداخلية والبلديات

غازي وزني – وزيرا للمالية

ناصيف حتي – وزيرا للخارجية والمغتربين

طلال حواط – وزيرا للاتصالات

ماري كلود نجم – وزيرة للعدل

ميشال نجار – وزيرا للأشغال العامة والنقل

لميا يمين – وزيرة للعمل

ريمون غجر – وزيرا للطاقة والمياه

رمزي مشرفية – وزيرا للسياحة والشؤون الاجتماعية

فارتي اوهانيان – وزيرة للشباب والرياضة

طارق المجذوب – وزيرا للتربية

راوول نعمة – وزير للاقتصاد والتجارة

دميانوس قطار – وزيرا للبيئة وشؤون التنمية الاداريّة

حمد حسن – وزيرا للصحة العامة

عباس مرتضى – وزيرا للزراعة

عماد حبّ الله – وزيرا للصناعة

غادة شريم – وزيرة للمهجّرين

منال عبد الصمد – وزيرة للاعلام