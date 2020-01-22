انطلاق عملية جديدة لتأمين جزيرة النجف وصحراء كربلاء

وقال قائد عمليات الفرات الاوسط للحشد الشعبي اللواء علي الحمداني في تصريح لموقعنا انه” انطلقت فجر اليوم عملية امنية نوعية لتأمين جزيرة النجف وصحراء كربلاء بمشاركة قوات الحشد الشعبي والجيش والشرطة وحرس الحدود من ثمانية محاور ضمن عمليات قاطع الفرات الاوسط”، مبينا ان ” العملية جاءت بناء على معلومات استخبارية دقيقة لملاحقة فلول ومضافات داعش ضمن قاطع المسؤولية”.



واضاف الحمداني انه “رغم الظروف الجوية الصعبة تواصل القطعات العسكرية تقدمها وفق الخطط المرسومة لتأمين المناطق المستهدفة من اي خطر ارهابي “.



وتابع الحمداني ان ” الوية الحشد الشعبي( 11 و2 و26 و33 و16 وشرطة الحدود يواصلون الانتشار في منطقة سور بغداد في البحيرات لتأمين سور مدينة كربلاء المقدسة”.