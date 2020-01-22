الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 22 كانون الثاني 2020 ساعة 13:30

استعدادات في اليونان لانتخاب أول رئيسة للبلاد

استعدادات في اليونان لانتخاب أول رئيسة للبلاد
والرئيسة الحالية لمجلس الدولة المدافعة بشدة عن قضايا البيئة، يُرتقب أن تنتخب اعتبارا من الدورة الاولى للاقتراع بعد تسميتها من قبل رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، بأصوات 260 نائبا على الأقل من أصل 300 وهو أمر لم يحصل سابقا في انتخابات رئاسية يونانية.

وقال رئيس الحكومة المحافظ إن إيكاتيريني ساكيلاروبولو هي مرشحة "الوحدة" و"التقدم" وقد اختارها لهذا المنصب لانها بعيدة عن الانقسامات الحزبية التقليدية في البلاد.

وفور تسميتها في 15 كانون الثاني/يناير في خطاب متلفز ألقاه ميتسوتاكيس، حظيت المرشحة باجماع في مجتمع يعتبر ذكوريا الى حد كبير ولا يصل الى مستوى الدول الأوروبية الاخرى في مجال المساواة بين المرأة والرجل.

وقال رئيس الوزراء "لقد آن الأوان لكي تنفتح اليونان نحو المستقبل". وكان قد واجه انتقادات فور توليه مهامه بسبب تعيين امرأتين فقط في منصبين وزاريين في حكومته.
وأضاف "نحن لا نخفي الواقع، المجتمع اليوناني لا يزال يشهد تمييزا بحق النساء" لكن "هذا الأمر يتغير من الان وصاعدا، بدءا بقمة هرم" السلطة.

وكانت ساكيلاروبولو حققت اختراقا في هذا المجال حين أصبحت أول امرأة على رأس أعلى محكمة في البلاد في تشرين الأول/اكتوبر 2018 بتسمية من رئيس الوزراء السابق الكسيس تسيبراس.

ولا تنتمي ساكيلاروبولو الى أي حزب سياسي وهي من دعاة تحسين حقوق المرأة، مطلقة ولديها ولد.
رقم : 840020
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
لماذا يتهرب الشباب ‘‘الاسرائيليين‘‘ من الخدمة الالزامية؟
لماذا يتهرب الشباب ‘‘الاسرائيليين‘‘ من الخدمة الالزامية؟
ما هو سبب الأطماع السعودية في محافظة المهرة؟
ما هو سبب الأطماع السعودية في محافظة المهرة؟
22 كانون الثاني 2020
لبنان ‘‘ينتصر‘‘ على فوضى الفراغ
لبنان ‘‘ينتصر‘‘ على فوضى الفراغ
22 كانون الثاني 2020
الدفاع الايرانية: سنرد على جميع انواع التهديدات وفي كل المستويات
الدفاع الايرانية: سنرد على جميع انواع التهديدات وفي كل المستويات
21 كانون الثاني 2020
العد التنازلي لإنهاء الوجود العسكري التركي في العراق
العد التنازلي لإنهاء الوجود العسكري التركي في العراق
21 كانون الثاني 2020
الأردنيون يعارضون اضفاء الشرعية على الغاز الصهيوني
الأردنيون يعارضون اضفاء الشرعية على الغاز الصهيوني
21 كانون الثاني 2020
اتفاقيات سوتشي من شرق الفرات لغربه.. إدلب هي المفتاح
اتفاقيات سوتشي من شرق الفرات لغربه.. إدلب هي المفتاح
21 كانون الثاني 2020
اللواء سلامي: استشهاد سليماني بداية لقائد سليماني جديد
اللواء سلامي: استشهاد سليماني بداية لقائد سليماني جديد
20 كانون الثاني 2020
آية الله خامنئي: صمود الشعب الايراني يغيظ اميركا
آية الله خامنئي: صمود الشعب الايراني يغيظ اميركا
20 كانون الثاني 2020
مؤتمر برلين ... فرصة الحل الأخيرة
مؤتمر برلين ... فرصة الحل الأخيرة
20 كانون الثاني 2020
ترامب في طريقه إلى المحكمة
ترامب في طريقه إلى المحكمة
20 كانون الثاني 2020
واشنطن والحكومة اللبنانيّة: شروط أم إصلاحات؟
واشنطن والحكومة اللبنانيّة: شروط أم إصلاحات؟
20 كانون الثاني 2020
عودة البالونات الحارقة الى غلاف غزة: المقاومة تواصل ضغوطها
عودة البالونات الحارقة الى غلاف غزة: المقاومة تواصل ضغوطها
18 كانون الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
لبنان .. إضراب وغلق طرقات في "أسبوع الغضب"
اللواء سلامي : علينا المضي في طريق المقاومة حتى النهاية
لافروف: 6 مقاتلات أمريكية كانت بالأجواء الإيرانية عند إسقاط الطائرة الأوكرانية
قائد الثورة: الرد الصاروخي الايراني كسر شوكة أميركا
تعزيزات عسكرية أمريكية في مناطق آبار النفط السورية