جيش العدو استأنف تركيب قواعد حديدية قبالة كفركلا

القدس المحتلة (اسلام تايمز )- استأنفت القوات للجيش العدو، اليوم الأربعاء، صيانة وتركيب قواعد حديدية على الأبراج الموضوعة فوق الجدار الإسمنتي على الحدود اللبنانية وفلسطين المحتلّة قبالة بلدة كفركلا جنوب لبنان.