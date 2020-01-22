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الأربعاء 22 كانون الثاني 2020 ساعة 13:40
جيش العدو استأنف تركيب قواعد حديدية قبالة كفركلا
وفي الوزاني جنوب لبنان قامت دورية إسرائيلية بتفقّد الشريط التقني وبتمشيط الطريق العسكري قبالة المنتزهات، وقد رافق هذه الأعمال تحليق لطائرة استطلاع إسرائيلية.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
840023
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