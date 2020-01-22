صالحي: أوروبا أثبتت عجزها بإصدارها بيانا حول فض الخلاف بالاتفاق النووي

جاء ذلك في تصريح ادلى به صالحي في معرض رده على الضغوط التي مارسها الرئيس الاميركي ترامب، واصدار وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا والمانيا الاعضاء في الاتفاق النووي، بيانا الاسبوع الماضي حول تفعيل آلية حل الخلاف في هذه الاتفاقية الدولية.



وحول مطالبة بعض عوائل ضحايا الطائرة الاوكرانية المنكوبة، لتوضيح اسباب الحادث، قال صالحي: انه مثلما اوعز قائد الثورة ورئيس الجمهورية فقد تم تشكيل لجان لدراسة هذا الحادث، لأن هناك الكثير من الأسئلة التي ليس من السهل الإجابة عليها.



واعتبر ان التحقيق في هذه الكارثة الجوية مسألة تخصصية، مضيفا: ان القرارات التي يتم اتخاذها في ظروف متأزمة أمر مهم للغاية وبالتأكيد ليست كما هي الحال في الأوقات العادية، ووفقا لذلك ينبغي اعتماد آلية للتحقيق في أسباب هذا الحادث والإعلان عن نتائجه.



واكد صالحي ان هذه الكارثة الجوية قد آلمت الشعب الايراني، معربا عن أمله في توضيح أسباب ذلك والاخذ بالاعتبار العدالة والإنصاف في التحقيقات، وان لا تتكرر هذه الحوادث في المستقبل.