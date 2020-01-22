وفي تصريح ادلى به للصحفيين اليوم الاربعاء في ختام اجتماع الحكومة، قال آذري جهرمي في الرد على سؤال حول موعد اطلاق القمر الصناعي "ظفر" الى الفضاء: لقد قمنا بتصنيع نسختين من القمر الصناعي "ظفر"، وذلك بغية استخدام النسخة الثانية سريعا للاطلاق في حالة عدم نجاح اطلاق النسخة الاولى.



واضاف، ان هذا القمر الصناعي سيتم اطلاقه قبل 11 شباط /فبراير (ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران عام 1979)، حيث سيتم الاعلان لاحقا عن المعلومات ذات الصلة بصورة شفافة.



واوضح وزير الاتصابات بانه سيتم اطلاق القمر الصناعي "ظفر" الى الفضاء بواسطة الصاروخ حامل القمر الصناعي "سيمرغ" وقال، ان من المهام التي سيقوم بها القمر الصناعي "ظفر"؛ التصوير والاتصالات وجمع المعلومات والاشعاعات الفضائية.



واضاف، ان القمر الصناعي "ظفر" يزن 113 كغم وسيوضع في مدار على بعد اكثر من 500 كم عن الارض، وهي المرة الاولى التي نقوم فيها باطلاق قمر صناعي الى هذا المدار.