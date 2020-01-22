ظريف: اوروبا لم تستطع الوقوف امام اطماع ترامب حتى ببيعها شرفها

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اشار ظريف الى الاجراء الاخير للدول الاوروبية الثلاث بتفعيل آلية فض النزاع حول الاتفاق النووي وكتب: انني آسف لتكرار ما قلته سابقا؛ انه حينما باعت E3 (المانيا وبريطانيا وفرنسا) الاسبوع الماضي بقايا الاتفاق النووي للحد من (زيادة) رسوم (حكومة) ترامب (على السلع الاوروبية المستوردة)، حذّرتُ بان هذا الامر سيجعله (ترامب) اكثر طمعا. بعد بيع الشرف وفقدان كل ركيزة واساس اخلاقي وقانوني، جرى طرح تهديد اخر في مجال الرسوم.



ووجه وزير الخارجية الايراني النصيحة لاوروبا بالقول: لقد كان من الافضل لاوروبا ان تظهر اداء افضل في مجال ممارسة السيادة.



وجاءت اشارة ظريف الى التهديدات الجديدة التي اطلقها ترامب في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي والذي حذّر الدول الاوروبية بانه إن لم يحصل اتفاق معها فان الرسوم على واردات السيارات من اوروبا ستكون خيارا جيدا.