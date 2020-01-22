العموم البريطاني يتبنى اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي

واضطر مجلس اللوردات للموافقة على مشروع القانون بعد أن رفض مجلس العموم في وقت سابق من يوم الأربعاء جميع التعديلات المقترحة.



وستغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، وبعد ذلك ستبدأ فترة انتقالية، يجري خلالها الطرفان مفاوضات تجارية.