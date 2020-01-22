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الأربعاء 22 كانون الثاني 2020 ساعة 23:52

أنقرة: حفتر مشكلة ليبيا الوحيدة !

أنقرة: حفتر مشكلة ليبيا الوحيدة !
وجاءت تصريحات جاويش أوغلو، على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس".

وقال جاويش أوغلو في تصريحاته: "المشكلة الأساسية في ليبيا، تتمثل في حفتر".

وتابع: "حفتر رفض التوقيع على بيان مشترك في موسكو، ورفض تقديم تعهدات صريحة في برلين، بينما حكومة فائز السراج الشرعية تصرفت بطريقة بناءة في كلا المسارين".

أما عن المشاركة التركية في الأزمة الليبية، فقال وزير الخارجية التركي: "تركيا لديها مستشارون عسكريون ومدربون فقط حاليا في ليبيا، وننتظر الالتزام بوقف إطلاق النار".

واستدرك جاويش أوغلو بقوله: "لذلك نعتقد أن حفتر هو المشكلة الوحيدة في ليبيا".

وقبل أيام في مؤتمر برلين حول ليبيا أصدر المشاركون بيانا ختاميا دعوا فيه إلى تعزيز الهدنة في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا، كما أعلنت الأمم المتحدة أنه تم الاتفاق خلال المؤتمر على تشكيل لجنة عسكرية مكونة من 5 أشخاص من كل طرف بصيغة (5+5)، تعمل على وقف إطلاق النار وإخراج المقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.

وأتى مؤتمر برلين بعد أيام من اجتماع عقد في موسكو تناول الموضوع الليبي بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا.
رقم : 840129
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