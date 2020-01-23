ايران تکسر احتكار صناعة صمامات رؤوس آبار النفط والغاز

وأشار حسن وفائي على هامش المعرض الدولي السادس عشر للطاقة في كيش (جنوب ايران) الى تمكن ايران من تصميم وصناعة صمامات رؤوس آبار النفط والغاز في الیابسة والبحر مبيّنا أن الشرکات الاميرکیة والبريطانية كانت الوحيدة التي تنتج صمامات رؤوس آبار الغاز، إذ امتنعت عن تزويد ايران بتلك الصمامات نتيجة الحظر المفروض، لذا قامت الشركات الايرانية وبعد اجراء بحوث ودراسات بتصميم وانتاج تلك الصمامات حيث تم استخدامها وبنجاح في المراحل التطويرية 13 و 14 و23 و 24 لحقل بارس الجنوبي، وتم تركيب 80 من صمامات رؤوس آبار الغاز هناك.



وأشار أن كلفة انتاج هذه الصمامات بواسطة الشركات الايرانية تبلغ 600 الف دولار في حال كان يتم استيرادها بمبلغ مليون و300 الف دولار .



واعلن وفائي عن امكانية تصديرها الى الخارج ومنها العراق وسوريا .