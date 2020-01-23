البربرية الاميركية تشرعن الاغتيال وتفخر به .. ‘‘تهديد قاآني‘‘ !

لم يعد هناك شك لدى الراي العام العالمي بعد هذا الحوار الذي جرى على هامش منتدى "دافوس" بان الادارة الامريكية الراهنة هي اكثر الادارات ارهابا وصلفا وكذبا و.. . لكن الامر المستغرب هو ان يتم التلويح بعمليات الاغتيال في منتدى دولي وبشكل صلف وصارخ ولا تحرك اي جهة اي دولة ساكنا وكان الطير يحلق فوق رؤوسها .الفرق بين من يعتز بكرامته وكلمته ومن لا يفكر سوى بفرض سطوته يتبين هنا .



الارهابي هوك وفي تصريح لصحيفة الشرق الاوسط (ممولة سعوديا)، عاود على عزف الاسطوانة المشروخة بضرورة منع طهران من تخصيب اليورانيوم، وإنهاء تجاربها الصاروخية الباليستية، و.... الخ.



يُذكر أن أمريكا أقدمت في اليوم الثالث من الشهر الحالي على اغتيال الشهيدين قائد قوات القدس بالحرس الثوري الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي بالعراق أبو مهدي المهندس وعدد من المجاهدين بهجوم ارهابي أمريكي قرب مطار بغداد.