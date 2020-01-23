سرايا القدس: أبو العطا أشرف على قنص الضابط الصهيوني عام 2019

و قال ابو حمزة فر تغريدة له عبر حسابه في "تويتر": "تمر ذكرى بيت ليد حاملة معها ذكرى مرور عام على عملية القنص البطولية التي نفذها مجاهدو سرايا القدس مستهدفين ضابطاً صهيونياً كان يعتدي بالرصاص الحي على أبناء شعبنا في مسيرات العودة السلمية شرق المحافظة الوسطى".



وكشف أبو حمزة خلال تغريدات له على حسابه عبر تويتر مساء الأبعاء أن الشهيد القائد بهاء أبو العطا كان على رأس غرفة عمليات سرايا القدس في متابعة لحظية لمجريات عملية القنص منذ الرصد وحتى التنفيذ وذلك في حرص كبير من القيادة على وجوب أن يذوق العدو من ذات الكأس التي أذاقها لشعبنا.



و جدد أبو حمزة العهد لأبناء شعبنا أن نبقى المدافعين عنهم والدرع الحامي لهم، مؤكدا ان مجاهدي السرايا ما زالت وستبقى على الزناد وسنظل حاضرين في كل ميدان نذود عن شعبنا وأقصانا و أسرانا.