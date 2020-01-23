بيدرسون يلتقي المعلم في دمشق

وقال المصدر “سيصل بيدرسون إلى دمشق، يوم 28 كانون الثاني/يناير، وسيلتقي بوزير الخارجية في 29 كانون الثاني/يناير”. وبحسب المصدر، سيغادر بيدرسون دمشق، يوم 30 كانون الثاني/يناير، أو ربما قبل ذلك.



وسبق لبيديرسن بأن صرح لوسيلة اعلامية بأنه يتوقع عقد اجتماع جديد للجنة الدستورية، إما في شباط/فبراير أو في آذار /مارس. هذا وأعلنت المتحدثة باسم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جينيفر فينتون الأربعاء، عن اعتزام المبعوث الأممي غير بيدرسون، زيارة موسكو في نهاية الأسبوع الجاري، وإجراء مباحثات مع وزيري الخارجية والدفاع الروسيين، سيرغي لافروف وسيرغي شويغو، موضحةً أن المبعوث الخاص سيقوم بزيارة دمشق الأسبوع القادم، وأنه في التاسع والعشرين من كانون الثاني/يناير، سيدلي بإحاطة في مجلس الأمن الدولي.