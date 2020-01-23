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الخميس 23 كانون الثاني 2020 ساعة 19:52

مذكرة تفاهم جديدة بين سورية وإيران

مذكرة تفاهم جديدة بين سورية وإيران
وزير التربية عماد موفق العزب الذي وقع الاتفاقية أكد في تصريح للصحفيين أن توقيع المذكرة خطوة في الاتجاه الصحيح لتأهيل وتطوير قدرات المدرسين وتبادل الخبرات والمساهمة بترميم المدارس ودعم العملية التربوية والتعليمية من قبل البلدين مشيرا إلى أن المذكرة سيتم وضعها حيز التنفيذ اعتباراً من الأسبوع القادم لتنعكس بشكل إيجابي على العملية التربوية والتعليمية في كلا البلدين.

وأشار العزب إلى أن فريقاً تقنياً ومهنياً سيلبي دعوة الجانبالإيراني لوضع الخطوات التنفيذية لمذكرة التفاهم.

وفي تصريح مماثل أكد وزير التربية والتعليم الإيراني محسن حاجي ميرزائي الذي وقع الاتفاقية عن الجانب الإيراني أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات العلمية والتعليمية والتربوية المجال الأكثر ثباتاً واستقراراً لنخطو قدماً إلى الأمام من أجل تحقيق المزيد من الرقي والتقدم في العلاقات معرباً عن أمله بأن تدخل بنود المذكرة حيز التنفيذ بأسرع وقت لتحقيق المنفعة والمصلحة للبلدين.

وأشار ميرزائي إلى أهمية إدراج اللغة الفارسية بالنظام التعليمي في سورية لتعميق وترسيخ أوجه التعاون المشترك.

وحضر توقيع المذكرة السفير الإيراني بدمشق وعدد من المعنيين في الوزارة.
رقم : 840301
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