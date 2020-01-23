سقوط بالونات مفخخة في مستوطنات غلاف غزة

وذكر موقع القناة 7 العبرية بسقوط مجموعة بالونات محملة بمواد متفجرة في مجلس سدوت نيغف الإقليمي.



وأشار إلى أن حزمة بالونات سقطت داخل ملعب كرة قدم في المجلس.



ونوه إلى سقوط بالونات متفجرة في وقت سابق في المنطقة الصناعية في أسدود.