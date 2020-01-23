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الخميس 23 كانون الثاني 2020 ساعة 19:54
سقوط بالونات مفخخة في مستوطنات غلاف غزة
وذكر موقع القناة 7 العبرية بسقوط مجموعة بالونات محملة بمواد متفجرة في مجلس سدوت نيغف الإقليمي.
وأشار إلى أن حزمة بالونات سقطت داخل ملعب كرة قدم في المجلس.
ونوه إلى سقوط بالونات متفجرة في وقت سابق في المنطقة الصناعية في أسدود.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
840302
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