الوفاء للمقاومة تطالب باعطاء فرصة للحكومة

وتمنت الكتلة من الجميع أن يتجنّبوا الأحكام المسبقة وأن يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية المطلوبة لمنع سقوط الهيكل.



وأبدت الكتلة بحسب موقع العهد، ارتياحها لتشكيل الحكومة ضمن هذه المهلة الزمنية القصيرة، وأكدت أهمية أن يركز البيان الوزاري على الضروري الملح من المسائل والمواقف مع إيلاء الاهتمام الخاص بمنهجية المعالجة للأزمة النقدية والمالية والاقتصادية التي يرزح تحت أعبائها المواطنون في هذه المرحلة.



وتمنت الكتلة أن ينجح المجلس النيابي بإقرار موازنة 2020 ضمن المهلة الدستورية لما في ذلك من احترام للانتظام العام في الشأن المالي للدولة.



وأملت الكتلة أن يعمل رئيس الحكومة وأعضاؤها على الاستفادة مما طُرح ويُطرح من شكاوى ومراجعات ومطالب للمواطنين من مختلف المناطق والطوائف والاتجاهات والتشكيلات لتبني معالجاتها وفق رؤية شاملة وواقعية.



ولفتت الكتلة في بيانها عناية الحكومة الى أهمية تحقيق الإصلاحات واسترداد الأموال المنهوبة واعتبار مكافحة الفساد شأناً دائماً من شؤونها واهتماماتها، وأضافت "لا بد أن يجد اللبنانيون ترجمة ذلك في القضاء والأمن وفي تحسين وضع الإدارة والمالية العامة والتلزيمات والتعهدات والشؤون العقارية والتجارية والمبادرة الى المحاسبة على مختلف المستويات".



وتعهدت كتلة الوفاء للمقاومة ألاّ تجامل أحداً أو تتسامح في مساءلته ومحاسبته إزاء أي أمر يمسّ بسيادتنا الوطنية وحقنا في استثمار مواردنا وإدارة شؤون ثرواتنا.



واكدت الكتلة ان العلاقات الدولية محكومة لسقف سيادتنا الوطنية ولمدى التزام الدول بهذه السيادة واحترامها.‎