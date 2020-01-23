جيفري: أمريكا مستعدة للنقاش مع العراق بشأن إنسحاب قواتها

وفي مؤتمر صحفي قال جيفري إن أي حوار مع العراق بشأن وجود القوات الأميركية هناك يجب أن يشمل كافة الجوانب.



وقال جيفري إن عمليات التحالف متوقفة إلى حد كبير في العراق مشيراً إلى أن الإهتمام منصب حالياً على حماية القوات الأميركية هناك .