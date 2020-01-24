اليمن: إصابة 3 مواطنين برصاص حرس الحدود السعودي بشدا بصعدة

وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن “قوات حرس الحدود السعودي استهدفت قرى آهلة بالسكان في مديرية شدا الحدودية ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بجروح متفاوتة”.