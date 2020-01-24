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الجمعة 24 كانون الثاني 2020 ساعة 19:47
اليمن: إصابة 3 مواطنين برصاص حرس الحدود السعودي بشدا بصعدة
وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن “قوات حرس الحدود السعودي استهدفت قرى آهلة بالسكان في مديرية شدا الحدودية ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بجروح متفاوتة”.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
840467
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