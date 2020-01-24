ما حقيقة انتشار الفيروس ‘‘كورونا‘‘ في لبنان؟

وقام وزير ​الصحة العامة​ ​حمد حسن​ بجولة تفقدية شملت ​مستشفى​ الهراوي الحكومي في زحلة ومستشفى ​الهرمل​ الحكومي.



واطلع من القيمين على المستشفيين على أوضاعهما، مؤكدًا أنه "سيبقى على تواصل حثيث مع المسؤولين عن القطاع الطبي في لبنان لمعالجة المشاكل المطروحة وإيجاد ما أمكن من حلول سريعة لها"، موضحاً انه لا داعي للخوف والهلع من مرض الإنفلونزا الـH1N1"، مطمئنًا أن "لا مبرر موثقًا لذلك، وأن الوزارة على أهبة الإستعداد لمواجهة أي أخطار داهمة في ما يتعلق بفيروس كورونا والقطاع الصحي بشكل عام، أما ما يحكى خارج هذا الإطار فهو كلام إعلامي"، مؤكداً "جهوزية مختبر PCR في مستشفى الشهيد ​رفيق الحريري​ الجامعي لاستقبال العينات من مختلف المناطق اللبنانية مؤكدًا توافر العلاج الموجود في وزارة الصحة العامة وبشكل مجاني للحالات المشخصة سريريًا"، مشدداً على أنه "سيكون على تماس مباشر مع المواطنين"، مبديًا حرصه على "متابعة نهج سلفه الوزير السابق جميل جبق الذي فتح أبواب وزارة الصحة العامة لجميع قاصديها، إلى جانب مواكبة فريق العمل في الوزارة لكافة التفاصيل".