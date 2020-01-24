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الجمعة 24 كانون الثاني 2020 ساعة 20:58

حزب الله: على أمريكا معرفة ان ارهابها لن يخرجها من فشلها

حزب الله: على أمريكا معرفة ان ارهابها لن يخرجها من فشلها
وشدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في "​حزب الله​" الشيخ علي دعموش على أن "​الادارة الاميركية​ المتغطرسة يجب ان تعرف ان ارهابها بحق شعوب المنطقة واغتيالها ل​قاسم سليماني​ وابومهدي المهندس لن يخرجها من احباطها وفشلها المتراكم في المنطقة، ولن يعيد اليها هيبتها المفقودة، ولن يسترجع ثقة حلفائها بها، ولن يرهب محور ​المقاومة​ ، بل سيعزز من الصورة البشعة ل​اميركا​ لدى شعوب المنطقة، وستفتح دماء الشهيدين سليماني والمهندس افاقا جديدة لمحور المقاومة لتحقيق المزيد من الانجازات، وستؤسس لإخراج ​القوات​ الامريكية بالكامل من المنطقة، لأن الثأر الحقيقي لاستشهاد الحاج قاسم وابو مهدي هو اخراج القوات الامريكية من المنطقة".

وفي خطبة الجمعة، اعتبر الشيخ دعموش أن "الرد ال​ايران​ي ب​الصواريخ​ على القواعد الاميركية في ​العراق​ هو اول الغيث ومحطة أولى في مسار المواجهة وتصفية الحساب مع ​الولايات المتحدة​ ومعركة اخراجها من المنطقة"، لافتاً الى أنه "اليوم بفضل دماء سليماني والمهندس وكل الشهداء الذين ارتفعوا معهما تشهد منطقتنا فرزا واضحا وحاسما بين محورين محور الشر الذي تقوده الولايات المتحدة ومحور المقاومة التي تقوده ايران ولا مكان من الان فصاعدا للوقوف على التل او موقف المتفرج على الصراع الذي لا يبالي بما يجري، لقد انتهى زمن المراوغة في المواقف فالصراع في المنطقة بات شديد الوضوح وأطرافه مفرزة على نحو حاسم ولا التباس في ذلك، كما ان الهدف بات واضحا جدا وهو الوجود العسكري والامني الامريكي في المنطقة، فهذا الوجود لن يكون آمنا او مستقرا بعد اليوم".

ورأى ان "التشييع المليوني الحاشد وغير المسبوق للشهداء في العراق وفي ايران والحضور الشعبي الواسع في مجالس التأبين في كل من ​لبنان​ و​اليمن​ و​سوريا​ وغيرها كان بمثابة استفتاء شعبي واسع على وحدة الهدف وكيفية المواجهة، ورسالة واضحة بأن شعوب المنطقة جاهزة لاي تضحية ومستعدة للمواجهة حتى تحقيق الهدف الكبير"
رقم : 840481
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