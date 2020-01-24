أردوغان: لن نسمح بتدهور الأوضاع الأمنية في العراق

وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، عقب لقاء بينهما في اسطنبول، اليوم الجمعة: ينبغي العمل من أجل الحيلولة دون انجرار العراق إلى الفوضى والاضطرابات من جديد".



وتابع الرئيس التركي: "لن نسمح بتدهور الأوضاع الأمنية في العراق وندعو الجميع إلى التهدئة".



ويشهد العراق في الأشهر الماضية اضطرابات كبيرة على خلفية اندلاع موجة احتجاجات واسعة في أكتوبر 2019.



واليوم الجمعة انطلقت في العاصمة العراقية بغداد تظاهرات مليونية حاشدة، للمطالبة بإنهاء وجود القوات الأمريكية في البلاد، على خلفية العمليات العسكرية التي نفذتها في وقت سابق ضد "الحشد الشعبي" وقائد "فيلق القدس" في حرس الثورة الاسلامية، اللواء قاسم سليماني، الذين استشهدوا بغارة جوية يوم 3 يناير الحالي.