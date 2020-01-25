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السبت 25 كانون الثاني 2020 ساعة 10:21

غانا تخطط لإنتاج الطاقة النووية في المستقبل القريب

غانا تخطط لإنتاج الطاقة النووية في المستقبل القريب
واضاف المدير الطاقة النووية في غانا، أن إنتاج الطاقة النووية "يسير على الطريق الصحيح لتوليد الكهرباء من المصادر النووية بحلول عام 2030".

وأكد تيو ني أوكاي، أن الجهود متواصلة من أجل "إنهاء المرحلة الأولى من خطة تنفيذ المشروع بحلول نهاية عام 2020".

وأوضح تيو أن غانا "تستمد احتياجاتها في مجال الطاقة إلى حد كبير، من الطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية"، مضيفا أن ذلك "يعتبر مكلفا نسبيا مقارنة بالطاقة النووية".

ويأتي تصريح المدير التنفيذي لمحطة غانا للطاقة النووية، بمناسبة زيارة بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى البلاد، بهدف إجراء "تقويم" للمراحل التي قطعتها غانا بشأن إنتاج الطاقة النووية.
رقم : 840561
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