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السبت 25 كانون الثاني 2020 ساعة 12:25

قائد الثورة الاسلامية يعلق على مليونية العراق

قائد الثورة الاسلامية يعلق على مليونية العراق
وجاء في تغريدة نشرت على موقع مكتب القائد مساء الجمعة، موجهة للولايات المتحدة ان : "شعوب بلدان هذه المنطقة مشمئزة من أمريكا، لقد ارتكبتم جرائم في العراق".

وأضاف قائد الثورة في التغريدة، التي أرفقها بوسم "ثورة العشرين ثانية 2020": "الشباب العراقيون مشمئزون منكم. لماذا لا يدرك الأمريكيون هذا الأمر؟".

قائد الثورة الاسلامية يعلق على مليونية العراق
ويوم الجمعة جرت في العاصمة العراقية بغداد وبعض المدن العراقية الأخرى تظاهرات حاشدة بدعوة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، للمطالبة بإنهاء وجود القوات الأمريكية في البلاد، على خلفية عملية الاغتيال الجبانة التي نفذتها بغارة جوية في 3 كانون الثاني /يناير والتي استشهد خلالها قائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ابومهدي المهندس و 8 من مرافقيهما في محيط مطار بغداد.
رقم : 840594
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