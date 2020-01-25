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السبت 25 كانون الثاني 2020 ساعة 12:35

التيار الصدري يكشف أسباب الانسحاب من ساحة التحرير

التيار الصدري يكشف أسباب الانسحاب من ساحة التحرير
ونقلت مصادر عن الزاملي قوله إن “الكثير من سرايا السلام وأتباع التيار الصدري وأصحاب الدعم اللوجستي وخيم تقديم المؤونة والغذاء عندما يرون السيد الصدر غير داعم للتظاهرات، فحتماً سيبدؤون بالانسحاب من ساحات التظاهر”.

مؤكداً أن “تغريدة الصدر الأخيرة فيها عتب على بعض المتظاهرين في ساحة التحرير والساحات الأخرى في المحافظات”.

وأشار الزاملي الى أن “الصدر أكد أنه سوف لا يتدخل بالتظاهرات لا بالسلب ولا بالإيجاب، حتى يراعوا مصير العراق، ما يعني أنه من الان لن يتدخل بالمتظاهرين حتى يراعوا مصلحة العراق”.

وكان صلاح العبيدي، المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد اتهم يوم امس الجمعة، البعض بأنهم عملاء ينفذون أجندات خارجية هدفها خلق الفوضى في العراق.

وقال العبيدي في حديث متلفز، انه “منذ انطلاق ثورة تشرين في الاول من شهر تشرين الأول 2019 ابدى الصدر دعمه للتظاهرات رغم الحملة الإعلامية التي شنت ضده وضد الصدريين في مواقع التواصل الاجتماعي، ومحاولة التجاوز على شخصه وعلى اتباعه”.

وأكد أن الصدر “دعم مطالب المتظاهرين لطرد الفاسدين وانهاء الفساد في المنظومة العراقية”.

واستدرك “لكن ما حصل بعد دعوة الصدر الى تظاهرة مليونية تحول دون انزلاق العراق في حرب دولية، فإن الكثير من المتقولين على لسان الثوار والكثير منهم ايضاً كان له موقفاً سلبياً، من خلال حملات قطع الطرق على العجلات والمواكب القادمة الى بغداد للمشاركة في التظاهرة المليونية”.
رقم : 840602
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