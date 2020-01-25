الصفحة الرئيسية
0
السبت 25 كانون الثاني 2020 ساعة 12:37

ايران تعزي تركيا بضحايا الزلزال

ايران تعزي تركيا بضحايا الزلزال
وافادت الخارجية الايرانية اليوم السبت ان موسوي اعرب عن الاسف العميق لحادث الزلزال الذي وقع في الدولة الجارة تركيا وادى الى مصرع واصابة العديد من مواطنيها والحاق اضرار مادية كبيرة، معبرا عن تعاطف الحكومة والشعب الايراني مع الحكومة والشعب التركي خاصة اسر الضحايا.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق البلاد إلى 20 حالة وفاة، والمصابين إلى 1015 شخصا، في عدد من الولايات التركية.

وجاء في البيان الصادر عن "آفاد"، أن المنطقة المذكورة شهدت 10 هزات زادت قوتها عن 4 درجات بعد زلزال قضاء "سيفرجه" بولاية ألازيغ، وأن إجمالي الهزات الارتدادية بلغ 148 هزة.

وأوضح البيان أنه تم إرسال العديد من المستلزمات، والمعدات والمركبات إلى مناطق الزلزال في إطار الجهود التي تبذلها السلطات التركية لتلافي تبعات الهزة الأرضية وتداعياتها.

من جهته قال وزير الصحة التركي إن هناك ما يقرب من 30 شخصا تحت الأنقاض، ما يرشح ارتفاع عدد وفيات الزلزال.

ومساء الجمعة، ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة ولاية "ألازيغ" (شرق)، على عمق 6.75 كم تحت الأرض، حسب "آفاد"، فيما أعلن مرصد "قنديلّي" لمسح الزلازل التابع لجامعة بوغازيتشي في إسطنبول (حكومية)، أن شدة الزلزال بلغت 6.5 درجة.
رقم : 840604
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
على السعودية أن تُكفّر عن ‘‘محارقها‘‘ في اليمن أولاً
على السعودية أن تُكفّر عن ‘‘محارقها‘‘ في اليمن أولاً
قائد الثورة الاسلامية يعلق على مليونية العراق
قائد الثورة الاسلامية يعلق على مليونية العراق
25 كانون الثاني 2020
التظاهرات العراقية وفضيحة الديمقراطية الأمريكية
التظاهرات العراقية وفضيحة الديمقراطية الأمريكية
25 كانون الثاني 2020
هل ستحمل الحكومة الجديدة لبنان الى بر الأمان؟
هل ستحمل الحكومة الجديدة لبنان الى بر الأمان؟
24 كانون الثاني 2020
أسئلة الشعب العراقي الضائعة في تظاهرات العراق المليونية
أسئلة الشعب العراقي الضائعة في تظاهرات العراق المليونية
24 كانون الثاني 2020
زيارة بن علوي إلى طهران..العلاقات الدافئة بين طهران ومسقط
زيارة بن علوي إلى طهران..العلاقات الدافئة بين طهران ومسقط
24 كانون الثاني 2020
هل تغير السعودية نهجها في العلاقات مع سوريا؟
هل تغير السعودية نهجها في العلاقات مع سوريا؟
24 كانون الثاني 2020
العراق ومليونية طرد الاحتلال الأميركي
العراق ومليونية طرد الاحتلال الأميركي
23 كانون الثاني 2020
برهم صالح يتناسى من أهدی السلام لقصر السلام
برهم صالح يتناسى من أهدی السلام لقصر السلام
23 كانون الثاني 2020
مكاسب جديدة لـ ‘‘أنصار الله‘‘ شرقي صنعاء
مكاسب جديدة لـ ‘‘أنصار الله‘‘ شرقي صنعاء
23 كانون الثاني 2020
إيران تحذر من مؤامرة لتصعيد التوتر في المنطقة
إيران تحذر من مؤامرة لتصعيد التوتر في المنطقة
23 كانون الثاني 2020
روحاني لـ أمريكا: قرار الشعب الإيراني بيده لا بيدكم
روحاني لـ أمريكا: قرار الشعب الإيراني بيده لا بيدكم
23 كانون الثاني 2020
لماذا يتهرب الشباب ‘‘الاسرائيليين‘‘ من الخدمة الالزامية؟
لماذا يتهرب الشباب ‘‘الاسرائيليين‘‘ من الخدمة الالزامية؟
22 كانون الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السعودية منفتحة على إجراء محادثات مع إيران
هنية يلتقي مهاتير محمد في كوالالمبور
أوغلو: الجنود الأتراك في ليبيا موجودون لأغراض تدريبية
هذا ماقال الرئيس اللبناني للوزراء الجدد
‘‘الفريق الأمريكي‘‘ إلى ‘‘تل ابيب‘‘ لطرح صفقة القرن