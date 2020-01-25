حملة تويترية في السودان ضد ممارسات شركة إماراتية

ودعا عدد من الرواد خلال هاشتاغ #انقذو_ضحايا_الشركة_الامارتية الحكومة للتصدي لهذه الممارسات.. بأن "على الحكومة التصدى بقوة.. وإلا الشعب قادر على قلب عاليها.. مهاجمة السفارة الأماراتية وكل مصالحها فى السودأن..يكفى".



فيما انتقد آخرون أعمال الامارات بحق السودان والسودانيين، قائلين: "ماتفعلة الامارات بحق اخواننا السودانيين يعتبر جُرماً لا يكمن السكوت عليه، تلك الحنكة تعتبر جزء من مؤامرات العميل دحلان. نحن دولة لها سيادة لا نرضى بهذا الفعل الاجرامي الشنيع ويجب محاسبة كل من تلطخت ايدية بهذه الفعلة. وسوف نسترجع حقوقنا كاملة".



وقال آخرون بأن:"الإمارات تستدرج شباب السودان عبر شركه بلاك شيد بوظائف وهمية بل لادخالهم في حرب اليمن وليبيا لعنة الله عليكم ما يجي منكم غير الشر".





ونظرا لتصدر هشتاغ (#انقذو_ضحايا_الشركة_الامارتية) قائمة الاكثر تفاعلا، طالب رواد موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بتدخل السفارة السودانية والسلطة السودانية، فمنهم من قال "وين الخارجية السودانية والسفارة السودانية من الفوضى دي" والبعض الآخر قال: "اذا مارح تدخلو انا حقيقي كل يوم بزيد كرهي لحكومة الامارات".