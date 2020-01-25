الصفحة الرئيسية
0
السبت 25 كانون الثاني 2020 ساعة 17:14

حملة تويترية في السودان ضد ممارسات شركة إماراتية

حملة تويترية في السودان ضد ممارسات شركة إماراتية
ودعا عدد من الرواد خلال هاشتاغ #انقذو_ضحايا_الشركة_الامارتية الحكومة للتصدي لهذه الممارسات.. بأن "على الحكومة التصدى بقوة.. وإلا الشعب قادر على قلب عاليها.. مهاجمة السفارة الأماراتية وكل مصالحها فى السودأن..يكفى".

فيما انتقد آخرون أعمال الامارات بحق السودان والسودانيين، قائلين: "ماتفعلة الامارات بحق اخواننا السودانيين يعتبر جُرماً لا يكمن السكوت عليه، تلك الحنكة تعتبر جزء من مؤامرات العميل دحلان. نحن دولة لها سيادة لا نرضى بهذا الفعل الاجرامي الشنيع ويجب محاسبة كل من تلطخت ايدية بهذه الفعلة. وسوف نسترجع حقوقنا كاملة".

وقال آخرون بأن:"الإمارات تستدرج شباب السودان عبر شركه بلاك شيد بوظائف وهمية بل لادخالهم في حرب اليمن وليبيا لعنة الله عليكم ما يجي منكم غير الشر".


ونظرا لتصدر هشتاغ (#انقذو_ضحايا_الشركة_الامارتية) قائمة الاكثر تفاعلا، طالب رواد موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بتدخل السفارة السودانية والسلطة السودانية، فمنهم من قال "وين الخارجية السودانية والسفارة السودانية من الفوضى دي" والبعض الآخر قال: "اذا مارح تدخلو انا حقيقي كل يوم بزيد كرهي لحكومة الامارات".
رقم : 840669
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الصهيونية وخرافة المحرقة المزعومة..كيف ينظر العالم لمحرقة الهولوكوست؟
الصهيونية وخرافة المحرقة المزعومة..كيف ينظر العالم لمحرقة الهولوكوست؟
فيروس ‘‘صفقة القرن‘‘ يعود للواجهة السياسية؛ الأسباب والتداعيات
فيروس ‘‘صفقة القرن‘‘ يعود للواجهة السياسية؛ الأسباب والتداعيات
25 كانون الثاني 2020
على السعودية أن تُكفّر عن ‘‘محارقها‘‘ في اليمن أولاً
على السعودية أن تُكفّر عن ‘‘محارقها‘‘ في اليمن أولاً
25 كانون الثاني 2020
قائد الثورة الاسلامية يعلق على مليونية العراق
قائد الثورة الاسلامية يعلق على مليونية العراق
25 كانون الثاني 2020
التظاهرات العراقية وفضيحة الديمقراطية الأمريكية
التظاهرات العراقية وفضيحة الديمقراطية الأمريكية
25 كانون الثاني 2020
هل ستحمل الحكومة الجديدة لبنان الى بر الأمان؟
هل ستحمل الحكومة الجديدة لبنان الى بر الأمان؟
24 كانون الثاني 2020
أسئلة الشعب العراقي الضائعة في تظاهرات العراق المليونية
أسئلة الشعب العراقي الضائعة في تظاهرات العراق المليونية
24 كانون الثاني 2020
زيارة بن علوي إلى طهران..العلاقات الدافئة بين طهران ومسقط
زيارة بن علوي إلى طهران..العلاقات الدافئة بين طهران ومسقط
24 كانون الثاني 2020
هل تغير السعودية نهجها في العلاقات مع سوريا؟
هل تغير السعودية نهجها في العلاقات مع سوريا؟
24 كانون الثاني 2020
العراق ومليونية طرد الاحتلال الأميركي
العراق ومليونية طرد الاحتلال الأميركي
23 كانون الثاني 2020
برهم صالح يتناسى من أهدی السلام لقصر السلام
برهم صالح يتناسى من أهدی السلام لقصر السلام
23 كانون الثاني 2020
مكاسب جديدة لـ ‘‘أنصار الله‘‘ شرقي صنعاء
مكاسب جديدة لـ ‘‘أنصار الله‘‘ شرقي صنعاء
23 كانون الثاني 2020
إيران تحذر من مؤامرة لتصعيد التوتر في المنطقة
إيران تحذر من مؤامرة لتصعيد التوتر في المنطقة
23 كانون الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السعودية منفتحة على إجراء محادثات مع إيران
هنية يلتقي مهاتير محمد في كوالالمبور
أوغلو: الجنود الأتراك في ليبيا موجودون لأغراض تدريبية
هذا ماقال الرئيس اللبناني للوزراء الجدد
‘‘الفريق الأمريكي‘‘ إلى ‘‘تل ابيب‘‘ لطرح صفقة القرن