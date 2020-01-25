الصفحة الرئيسية
0
السبت 25 كانون الثاني 2020 ساعة 17:16

تقدم خاطف للجيش السوري على محاور ادلب وغرب حلب

تقدم خاطف للجيش السوري على محاور ادلب وغرب حلب
وبدأت وحدات من الجيش السوري في حلب "عملية عسكرية غربي المدينة واستعاد السيطرة على مركز إكثار البذار وعلى عدد من الأبنية على أطراف حي "جمعية الزهراء".

وكان مصدر عسكري سوري أعلن منذ أيام أن العمليات العسكرية التي تنفذها وحدات الجيش السوري غرب حلب تأتي في نطاق الرد على مصادر نيران الإرهابيين بعد الاستهدافات المتكررة للمدنيين.

ونقلت "سانا" الرسمية أن مصدرا عسكريا أكد أن التنظيمات الإرهابية تمنع المدنيين من الخروج من مناطق سيطرتها إلى المناطق الآمنة عبر المعابر التي فتحتها الحكومة السورية.

ونقلت وسائل التواصل عمليات استهداف جوي مكثف لمواقع المجموعات المسلحة غرب حلب أدت لتدمير عدد من المواقع والحصينات، فيما كانت تعزيزات عسكرية للجيش السوري وصلت منذ أيام إلى حلب.

وأحرز الجيش السوري تقدما جديدا في ريف إدلب الجنوبي الشرقي باتجاه مدينة معرة النعمان مسيطرا على عدد من البلدات والقرى.

واستعادت وحدات من الجيش السوري السيطرة على بلدات كرسيان ومعر شمارين وأبو جريف وتقانة بعد "القضاء على آخر بؤر الإرهاب فيها بريف إدلب الجنوبي الشرقي محققة تقدما جديداً باتجاه مدينة معرة النعمان وذلك بعد تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد" .

وأفادت الوكالة بقيام الجيش السوري بعمليات وصفت بـالدقيقة "ترافقت برمايات مدفعية وصليات صاروخية تمهيدية على محور قرية أبو جريف وبلدتي كرسيان ومعر شمارين وقرية تقانة التابعة لمنطقة معرة النعمان أحد أكبر مناطق انتشار إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات الإرهابية المتحالفة معها بريف إدلب الجنوبي".

ونوهت إلى أنّ "العملية العسكرية على هذا المحور انتهت باستعادة السيطرة على بلدتي كرسيان ومعر شمارين وقريتي أبو جريف وتقانة وسط انهيار في صفوف الإرهابيين بعد مقتل عدد منهم وإصابة آخرين فيما لاذت مجموعات منهم باتجاه مدينة معرة النعمان".

وكان الجيش السوري قد أعلن الأمس الجمعة استعادة بلدات السمكة والتح ودير الشرقي بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد التصدي لهجوم كبير شنه إرهابيو تنظيم "جبهة النصرة" مكبدا المسلحين خسائر كبيرة في العتاد والسلاح.
رقم : 840670
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الصهيونية وخرافة المحرقة المزعومة..كيف ينظر العالم لمحرقة الهولوكوست؟
الصهيونية وخرافة المحرقة المزعومة..كيف ينظر العالم لمحرقة الهولوكوست؟
فيروس ‘‘صفقة القرن‘‘ يعود للواجهة السياسية؛ الأسباب والتداعيات
فيروس ‘‘صفقة القرن‘‘ يعود للواجهة السياسية؛ الأسباب والتداعيات
25 كانون الثاني 2020
على السعودية أن تُكفّر عن ‘‘محارقها‘‘ في اليمن أولاً
على السعودية أن تُكفّر عن ‘‘محارقها‘‘ في اليمن أولاً
25 كانون الثاني 2020
قائد الثورة الاسلامية يعلق على مليونية العراق
قائد الثورة الاسلامية يعلق على مليونية العراق
25 كانون الثاني 2020
التظاهرات العراقية وفضيحة الديمقراطية الأمريكية
التظاهرات العراقية وفضيحة الديمقراطية الأمريكية
25 كانون الثاني 2020
هل ستحمل الحكومة الجديدة لبنان الى بر الأمان؟
هل ستحمل الحكومة الجديدة لبنان الى بر الأمان؟
24 كانون الثاني 2020
أسئلة الشعب العراقي الضائعة في تظاهرات العراق المليونية
أسئلة الشعب العراقي الضائعة في تظاهرات العراق المليونية
24 كانون الثاني 2020
زيارة بن علوي إلى طهران..العلاقات الدافئة بين طهران ومسقط
زيارة بن علوي إلى طهران..العلاقات الدافئة بين طهران ومسقط
24 كانون الثاني 2020
هل تغير السعودية نهجها في العلاقات مع سوريا؟
هل تغير السعودية نهجها في العلاقات مع سوريا؟
24 كانون الثاني 2020
العراق ومليونية طرد الاحتلال الأميركي
العراق ومليونية طرد الاحتلال الأميركي
23 كانون الثاني 2020
برهم صالح يتناسى من أهدی السلام لقصر السلام
برهم صالح يتناسى من أهدی السلام لقصر السلام
23 كانون الثاني 2020
مكاسب جديدة لـ ‘‘أنصار الله‘‘ شرقي صنعاء
مكاسب جديدة لـ ‘‘أنصار الله‘‘ شرقي صنعاء
23 كانون الثاني 2020
إيران تحذر من مؤامرة لتصعيد التوتر في المنطقة
إيران تحذر من مؤامرة لتصعيد التوتر في المنطقة
23 كانون الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السعودية منفتحة على إجراء محادثات مع إيران
هنية يلتقي مهاتير محمد في كوالالمبور
أوغلو: الجنود الأتراك في ليبيا موجودون لأغراض تدريبية
هذا ماقال الرئيس اللبناني للوزراء الجدد
‘‘الفريق الأمريكي‘‘ إلى ‘‘تل ابيب‘‘ لطرح صفقة القرن