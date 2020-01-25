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السبت 25 كانون الثاني 2020 ساعة 18:49

العتبة العباسية تنفي نصبها خيما في ساحات التظاهر

العتبة العباسية تنفي نصبها خيما في ساحات التظاهر
واعلنت إن الأنباء المتداولة في وسائل الاعلام مواقع التواصل الاجتماعي لا اساس لها. مضيفة انها تدعم التظاهرات السلمية التي كفلها الدستور العراقي وأيدتها المرجعية الرشيدة، للمطالبة بالإصلاح والحياة الحرة والعيش الكريم.

يذكر أن العتبة العباسية المقدسة قدمت جملة من الخدمات الداعمة للمتظاهرين، والتي شملت:

- إعداد الاف الوجبات الغذائية التي تعد في مضيف العتبة العباسية المقدسة، وترسل إليهم بواسطة عجلات خاصة وتوزع عليهم في أماكن تواجدهم.

- توزيع الالاف من كاسات الماء الصالح للشرب.

- توزيع العصائر والفواكه والشاي في أوقات مختلفة من النهار.

- إرسال عجلات اختصاصية للتنظيف مع كادر للمساهمة في تنظيف الساحة وما يحيط بها.

- فتح عدد من محطات السقاية ونشرها على محيط الساحة لتزويد المتظاهرين بالماء النقي.

- معالجة كافة الحالات سواء من المتظاهرين أو القوات الأمنية في مستشفى الكفيل وبالمجان.

- فتح خيمة للتدريب والإسعاف الطبي، تأخذ على عاتقها تدريب المتظاهرين على كيفية إسعاف الحالات الحرجة، إضافة الى المساهمة في إسعاف ومعالجة حالات المتظاهرين.
- إرسال قوافل مساعدات لوجستية لدعم المتظاهرين في ساحة التحرير في بغداد.
رقم : 840693
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