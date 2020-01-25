الافصاح عن موعد إعلان اسم رئيس الحكومة العراقية

وقال النائب عن الفتح فاضل جابر، ان اغلب مطالب المتظاهرين تم تحقيقها في ما يخص قانون الانتخابات ومفوضية جديدة مستقلة وإعادة المفسوخة عقودهم وغيرها مما دفع الى تراجع اعداد المتظاهرين في الساحات.



وأضاف ان المفصل الأخير المهم هو تسمية رئيس الوزراء من شخصية غير جدلية تقضي على الاحتقان الموجود بين المتظاهرين والحكومة وتحتويهم والذي يعد النقطة الأهم بالنسبة إليهم.



وأوضح ان الرئيس العراقي سيعلن اسم مرشح تشكيل الحكومة مساء السبت او صباح الاحد المقبل تلبية لمطلب المتظاهرين ومطالب المرجعية الدينية في النجف الاشرف