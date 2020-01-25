الصفحة الرئيسية
0
السبت 25 كانون الثاني 2020 ساعة 18:51

عدد من قادة الحرس يتفقدون منشأة فوردو للتخصيب

عدد من قادة الحرس يتفقدون منشأة فوردو للتخصيب
وفي هذه الزيارة التفقدية التي جرت يوم الاربعاء الماضي بمعية المساعد الخاص لرئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اصغر زارعان، اطلع قادة ومدراء ومسؤولو ممثلية الولي الفقيه والتوجيه السياسي في فيلق "انصار المهدي (عج)" على احدث منجزات وانشطة الصناعة النووية في منشأة "الشهيد مسعود علي محمدي" (فوردو).

ويتولى فيلق "انصار المهدي (عج)" مهمة مرافقة الشخصيات والمسؤولين وحراسة الطائرات.

يذكر انه قبل عدة اشهر وفي اطار الخطوة الرابعة لخفض ايران التزاماتها في الاتفاق النووي اثر الايعاز الصادر من رئيس الجمهورية، بدات منظمة الطاقة الذرية الايرانية بضخ الغاز باجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو النووية.

يشار ايضا الى انه وفقا للاتفاق النووي فقد تم وقف التخصيب في منشاة فوردو وتقرر ان لا تدخل اليه اي مواد نووية لفترة 15 عاما وان لا يتم فيه التخصيب ولكن نظرا لعدم وفاء الاطراف الاخرى في الاتفاق النووي بالتزاماتها فقد قررت ايران بناء على الاتفاق النووي واستنادا الى المادة 36 فيه استئناف التخصيب فيه بنسبة اقل من 5 بالمائة.

جدير ذكره ان هذه المنشاة شهدت قبل الاتفاق النووي عملية التخصيب بنسبة 20 بالمائة ايضا الا انها توقفت بعد الاتفاق.
رقم : 840696
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الصهيونية وخرافة المحرقة المزعومة..كيف ينظر العالم لمحرقة الهولوكوست؟
الصهيونية وخرافة المحرقة المزعومة..كيف ينظر العالم لمحرقة الهولوكوست؟
فيروس ‘‘صفقة القرن‘‘ يعود للواجهة السياسية؛ الأسباب والتداعيات
فيروس ‘‘صفقة القرن‘‘ يعود للواجهة السياسية؛ الأسباب والتداعيات
25 كانون الثاني 2020
على السعودية أن تُكفّر عن ‘‘محارقها‘‘ في اليمن أولاً
على السعودية أن تُكفّر عن ‘‘محارقها‘‘ في اليمن أولاً
25 كانون الثاني 2020
قائد الثورة الاسلامية يعلق على مليونية العراق
قائد الثورة الاسلامية يعلق على مليونية العراق
25 كانون الثاني 2020
التظاهرات العراقية وفضيحة الديمقراطية الأمريكية
التظاهرات العراقية وفضيحة الديمقراطية الأمريكية
25 كانون الثاني 2020
هل ستحمل الحكومة الجديدة لبنان الى بر الأمان؟
هل ستحمل الحكومة الجديدة لبنان الى بر الأمان؟
24 كانون الثاني 2020
أسئلة الشعب العراقي الضائعة في تظاهرات العراق المليونية
أسئلة الشعب العراقي الضائعة في تظاهرات العراق المليونية
24 كانون الثاني 2020
زيارة بن علوي إلى طهران..العلاقات الدافئة بين طهران ومسقط
زيارة بن علوي إلى طهران..العلاقات الدافئة بين طهران ومسقط
24 كانون الثاني 2020
هل تغير السعودية نهجها في العلاقات مع سوريا؟
هل تغير السعودية نهجها في العلاقات مع سوريا؟
24 كانون الثاني 2020
العراق ومليونية طرد الاحتلال الأميركي
العراق ومليونية طرد الاحتلال الأميركي
23 كانون الثاني 2020
برهم صالح يتناسى من أهدی السلام لقصر السلام
برهم صالح يتناسى من أهدی السلام لقصر السلام
23 كانون الثاني 2020
مكاسب جديدة لـ ‘‘أنصار الله‘‘ شرقي صنعاء
مكاسب جديدة لـ ‘‘أنصار الله‘‘ شرقي صنعاء
23 كانون الثاني 2020
إيران تحذر من مؤامرة لتصعيد التوتر في المنطقة
إيران تحذر من مؤامرة لتصعيد التوتر في المنطقة
23 كانون الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السعودية منفتحة على إجراء محادثات مع إيران
هنية يلتقي مهاتير محمد في كوالالمبور
أوغلو: الجنود الأتراك في ليبيا موجودون لأغراض تدريبية
هذا ماقال الرئيس اللبناني للوزراء الجدد
‘‘الفريق الأمريكي‘‘ إلى ‘‘تل ابيب‘‘ لطرح صفقة القرن