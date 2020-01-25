عدد من قادة الحرس يتفقدون منشأة فوردو للتخصيب

وفي هذه الزيارة التفقدية التي جرت يوم الاربعاء الماضي بمعية المساعد الخاص لرئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اصغر زارعان، اطلع قادة ومدراء ومسؤولو ممثلية الولي الفقيه والتوجيه السياسي في فيلق "انصار المهدي (عج)" على احدث منجزات وانشطة الصناعة النووية في منشأة "الشهيد مسعود علي محمدي" (فوردو).



ويتولى فيلق "انصار المهدي (عج)" مهمة مرافقة الشخصيات والمسؤولين وحراسة الطائرات.



يذكر انه قبل عدة اشهر وفي اطار الخطوة الرابعة لخفض ايران التزاماتها في الاتفاق النووي اثر الايعاز الصادر من رئيس الجمهورية، بدات منظمة الطاقة الذرية الايرانية بضخ الغاز باجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو النووية.



يشار ايضا الى انه وفقا للاتفاق النووي فقد تم وقف التخصيب في منشاة فوردو وتقرر ان لا تدخل اليه اي مواد نووية لفترة 15 عاما وان لا يتم فيه التخصيب ولكن نظرا لعدم وفاء الاطراف الاخرى في الاتفاق النووي بالتزاماتها فقد قررت ايران بناء على الاتفاق النووي واستنادا الى المادة 36 فيه استئناف التخصيب فيه بنسبة اقل من 5 بالمائة.



جدير ذكره ان هذه المنشاة شهدت قبل الاتفاق النووي عملية التخصيب بنسبة 20 بالمائة ايضا الا انها توقفت بعد الاتفاق.