الإمامة الالهية عند مدرسة اهل البيت (عليهم السلام)

آية المباهلة.. قال تعالى: (فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ العِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الكَاذِبِينَ)

آية التطهير .. قال تعإلى: ( إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) فقد أجمع المفسرون والرواة على أنها نزلت في حق علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء والحسن والحسين(عليهما السلام)

آية الولاية.. قال تعالى: ( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ)، هذه الآية المباركة تسمى في الكتب بـ (آية الولاية)، استدلت بها مدرسة اهل البيت على إمامة علي (عليه السلام)، ورواياتهم بهذا الأمر متواترة، ذلك بأن الآية المباركة نزلت عندما تصدَّق الإمام علي بخاتمه على السائل، وهو في أثناء الصلاة وفي حال الركوع، كما أن كثيراً من المفسرين والمحدثين من أهل السُنّة ينصون على نزول الآية الكريمة في الإمام علي بن أبي طالب، ويروون هذا الحديث

وأنطلاقاً مما تقدم، يمكن القول أن الإمامة هي الرئاسة العامّة الالهية ونيابة النبي الاكرم في كل شؤون الدين والدنيا .وقد وردت كلمة "" في القرآن الكريم لتعبِّر عن عدّة معانٍ، منها على سبيل المثال لا الحصر:المعنى الاول: اللوح المحفوظ كما في قوله تعالى (اما المعنى الثاني : قادة الهداية ، كما في قوله تعالى: () وكذلك وصفت الإمامة في آيات أخرى بـ "" الذي لا يناله سوى المتقين، وأستحالته على الظالمين كما في قوله تعالى: () وبذلك تكون دلالة الإمامة بمعناها القرآني الخاص وصفاً لأعلى درجات الخلافةوترى مدرسة اهل البيت (عليهم السلام) أن النبوة لطف، وأن الإمامة لطف أيضاً، فلذلك كل ما دلّ على وجوب النبوة، فهو دال على وجوب الإمامة، خلافة عن النبوة، قائمة مقامها، إلا من تلقي الوحي الالهي بلا واسطة .وكذلك ترى أيضاً أن الإمامة عهد من الله إلى الأئمة، وتستدل على ذلك بقول الإمام جعفر بن محمد الصادق:"وهكذا ترى أن الإمامة بالنص من الله ورسوله، وأن الائمة منصوص عليهم .وأن الإمامة إنما أنحصرت في أبناء الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب) عليهم السلام)، وأنها ثابتة في الأعقاب وأعقاب الأعقاب، وأنها لا تعود في عمٍّ أو أخ، ولا في غيرها من القرابات بعد الحسنين (سلام الله عليهماوقد وردت روايات كثيرة عن الإمام جعفر الصادق(عليه السلام)، تدل على أنحصار الإمامة في ذرية الامام الحسين، قال المفضّل: "قلت للصادق (عليه السلام)، أخبرني عن قول الله تعإلى: (وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ)، قال (عليه السلام): يعني بذلك الإمامة جعلها الله في عقب الحسين إلى يوم القيامة، فقلت له: يا ابن رسول الله، فكيف صارت الإمامة في ولد الحسين، دون ولد الحسن، وهما جميعاً، ولدا رسول الله، وسبطاه، وسيدا شباب أهل الجنة؟فقال: إن موسى وهارون كانا نبيين مرسلين أخوين، فجعل الله في صلب هارون، دون صلب موسى، ولم يكن لأحد أن يقول: لم فعل الله ذلك؟ فإن الإمامة خلافة الله عز وجل، ليس لأحد أن يقول لم جعلهما الله في صلب الحسين، دون صلب الحسن، لأن الله هو الحكيم في أفعاله، لا يسأل عن فعله، وهم يُسألون"ولعل من الأهمية بمكان الأشارة إلى أن علماء مدرسة اهل البيت إنما يذهبون إلى أن الإمام يجب أن يكون معصوماً لأنه لو جاز عليه الخطأ لأفتقر إلى إمام آخر يسدده، كما أنه لو جاز عليه فعل الخطيئة، فإن وجب الأنكار عليه سقط محله من القلوب.هذا فضلاً عن أن الإمام حافظ للشرع، فلو لم يكن معصوماً لم تؤمن منه الزيادة والنقصان .وكما تعتقد مدرسة اهل البيت أن الإمام يجب أن يكون أفضل رعيته في جميع صفات الكمال من العلم والكرامة والشجاعة والفقه والرأفة والرحمة وحسن الخلق والسياسة، ولابد من تمييزه بالكمالات النفسية والكرامات الروحانية، بحيث لا يشاركه في ذلك أحد من الرعية.وكذلك ترى مدرسة اهل البيت (عليهم السلام) أن الإمام يجب أن يكون عالماً بما آل إليه الحكم فيه، وهذا يدل على : أن الإمام إمامٌ في سائر أمور الدين، ومتولي الحكم في جميعه- جليله ودقيقه، ظاهره وغامضه- كما يجب أن يكون عالماً بجميع أحكام السياسة والشريعة، هذا فضلاً عن أن يكون الإمام أشجع من في رعيته، ويدل على ذلك: أنه ثبت أنه رئيس عليهم، فيما يتعلق بجهاد الأعداء، وحرب أهل البغي، وذلك متعلق بالشجاعة، فيجب أن يكون أقواهم حالاً .وإلى جانب ذلك أن يكون أعقل قومه، وأن لا يكون قبيح الصورة، ينفر الناس منه، هذا إلى جانب أن يكون منصوصاً عليهولما كانت هذه الشروط جميعها لابد من توافرها في الإمام، وأنها غير متوفرة، إلا في آل بيت النبي الاكرم محمد (صلى الله عليه واله)، فلذلك كانت الإمامة لهم، وفيهم دون غيرهم.فأما القرآن الكريم، فقد استدلت مدرسة اهل البيت (عليهم السلام) على عددٍ من آياته في إثبات إمامة آل بيت رسول الله وخلافتهم لهُ ، ومن أهم هذهِ الآيات هي:ولا شبهة في دلالة آية المباهلة على فضل من دعي إليها وجعل حضوره حجة على المخالفين، وأقتضائها تقدمه على غيره، لأن النبي الاكرم محمد(صلى الله عليه واله) لا يجوز أن يدعو إلى ذلك المقام ليكون حجّة فيه إلا من هو غاية في الفضل وعلو المنزلة، وقد تظاهرت الرواية بحديث المباهلة وأن النبي الاكرم محمد دعا إليها علياً وفاطمة والحسن والحسين (عليهما السلام)، وأجمع أهل النقل وأهل التفسير على ذلك.قال الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) لأبي الدرداء: ") فجمعني رسول الله (صلى الله عليه واله) وفاطمة وحسناً وحسيناً في كساء فقال: اللهم هؤلاء لحمتي وعترتي وثقلي وحامتي وأهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً، فقالت أم سلمة: وأنا، فقال لها: وأنتِ إلى خير، إنما أنزلت فيّ وفي أخي وأبنتي فاطمة وفي إبنيّ حسن وحسين وفي تسعة من ولد الحسين خاصّة ليس معنا أحدٌ غيرنا"، فقام جلّ القومِ فقالوا: "نشهد أن أم سلمة حدثتنا بذلك فسألنا رسول الله فحدثنا كما حدثتنا أم سلمة"ومن هنا يتبيّن أن منصب الإمامة لا يتعين إلا بأمر إلهي فالإمام بصفته مرجع المسلمين، ومنعقد طاعتهم وقدوتهم في أمر الدين والدنيا يجب أن يكون حامل علم النبي الاكرم محمد (صلى الله عليه واله)، علم الوحي والأوامر الألهية، فمنصبه في توجيه المسلمين و رعايتهم خطير .