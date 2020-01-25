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السبت 25 كانون الثاني 2020 ساعة 21:19

الحشد الشعبي يواصل عملياته ضد فلول ‘‘داعش‘‘ بالأنبار

الحشد الشعبي يواصل عملياته ضد فلول ‘‘داعش‘‘ بالأنبار
وذكر إعلام الحشد في بيان ، ان "قوات اللواء 17 في الحشد الشعبي واصلت تأمين الطريق الرابط بين الرطبة وعكاشات غرب الأنبار رغم قساوة الظروف الجوية".

ونقل إعلام الحشد عن مقاتلين في اللواء 17 قولهم، إن "تهديدات عناصر تنظيم داعش الإرهابي ماتزال مستمرة، لكن يقظة ابطال الحشد الشعبي تحول دون تنفيذ مخططاتهم الإرهابية".

وفي سياق اخر أعلن قائد عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي وآمر اللواء 11 اللواء علي الحمداني، السبت، عن استمرار عمليات تطهير الصحراء في قاطع المسؤولية الذي يمتد من مناطق حزام بغداد الى صحراء المثنى.

ونقل إعلام الحشد عن الحمداني قوله، إن "محاولات العدو الداعشي مستمرة من اجل ضرب استقرار محافظات الفرات الأوسط والمحافظات المقدسة ويستغل بذلك منفذ الصحراء لكن قطعاتنا منتشرة في جميع الأماكن ونبعث رسالة اطمئنان لأهلنا في مدينتي كربلاء المقدسة والنجف الأشرف بأن يعيشوا بسلام وأمان".

واضاف أن "الامكانيات والتقنيات التي يمتلكها الحشد الشعبي من منظومة استخبارية تعمل بشكل منتظم وتنسيق متواصل مع الأجهزة الأمنية لديمومة الأمن في قاطع المسؤولية".
رقم : 840720
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