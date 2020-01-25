ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في تركيا إلى 29

وأوضحت الإدارة، في بيان، أن الزلزال الذي هز ولاية ألازيغ شرق تركيا، مساء الجمعة، خلف أيضا إصابة 1466 شخصا بجروح.



وكانت الحصيلة السابقة للكارثة تبلغ 22 قتيلا و1243 جريحا، فيما وردت تقارير عن إنقاذ ما لا يقل عن 22 شخصا من تحت أنقاذ المباني.



وأوضحت الإدارة أن 843 شخصا أصيبوا بجروح في ولاية ألازيغ و226 آخرين في ولاية ملطية المجاورة، إلى جانب تضرر سكان مناطق أخرى في شرق البلاد.



ووقع زلزال بقوة 6.8 درجة في قضاء سفريجه بولاية ألازيغ في حوالي الساعة 20:55 مساء الجمعة. ورصدت إدارة الكوارث والطوارئ بعده وقوع 228 هزة ارتدادية شعر بها سكان عدد من الولايات بشرق تركيا، إضافة إلى سكان شمال سوريا.