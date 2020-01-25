الجيش يحرر بلدة استراتيجية ويدخل مزارع معرة النعمان

وقال مصدر أن وحدات من الجيش السوري دخلت أحياء بلدة "تلمنس" الاستراتيجية بعد تمهيد ناري كثيف على خطوط دفاع "هيئة تحرير الشام"، الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة النصرة"، وتمكنت من بسط سيطرتها بشكل كامل على البلدة.



ومع السيطرة على "تلمنس" بات الطريق الذي يصل بين مدينتي "سراقب" و"معرة النعمان" مرصود ناريا، بما في ذلك معسكر "وادي الضيف" الذي استولت عليه تنظيمات متنوعة الجنسيات في العام 2014 بقيادة تنظيم "جند الأقصى" المبايع لداعش، والذي أسسه الإرهابي "أبو عبد العزيز القطري"، الفلسطيني الجنسية بعد تفجير سلسلة من الأنفاق بكميات هائلة من المتفجرات، أعقبها ارتكاب مجزرة دموية بحق حامية المعسكر تخللها عمليات "ذبح" شنيعة.



وأضاف المراسل أن عملية التمهيد الناري ما زالت مستمرة وسط غارات جوية مكثفة للطيران الحربي باتجاه خطوط امدادهم الخلفية في المنطقة.



وتقع بلدة تلمنس على الأطراف الشرقية لمدينة معرة النعمان، وتتداخل مزارعهما على أقل من 1كم من مركزهما.