رئيس منظمة التعبئة: ستتوالى صفعات ايران على اميركا

وفي مقابلة صحفية يوم السبت، قال العميد غلام رضا سليماني: ان صفعات ايران على اميركا ردا على اغتيال القائد الشهيد قاسم سليماني بدأت بالهجوم الصاروخي وستستمر، حتى يخرج الاميركان من المنطقة.



وأضاف: ان منطقة الشرق الاوسط والعالم الاسلامي لن تكون مطلقا مكانا آمنا للاميركا، وسنشهد قريبا خروجهم من المنطقة.



ونفذت القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية فجر 8 كانون الثاني/يناير 2020، ضربة صاروخية على قاعدة عين الاسد الجوية الاميركية غير العراق، ردا على العملية الارهابية الجبانة في اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني قائد قوة القدس في حرس الثورة الاسلامية.



وفيما ادعت وزارة الدفاع الاميركية بعد الضربة الصاروخية الايرانية ان الهجوم لم يسفر عن ضحايا، الا انها بعد ذلك اخذت بالاعتراف بالتدريج بعدد من الخسائر، وآخرها اعترفت يوم (أمس) الجمعة بتعرض 34 جنديا لارتجاج في المخ إثر الهجوم الصاروخي الايراني على قاعدة عين الاسد.