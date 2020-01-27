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الاثنين 27 كانون الثاني 2020 ساعة 10:18
بورصة تونس تقفل تعاملات الأسبوع على ارتفاع
وبلغ حجم الأموال المتداولة 18 مليون دينار تونسي أي بنحو 5.89 مليون دولار أمريكي معدل يومي في حدود 1.178 مليون دولار .
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
840939
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