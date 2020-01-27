بورصة تونس تقفل تعاملات الأسبوع على ارتفاع

تونس (اسلام تايمز) - أقفل المؤشر الرئيس للبورصة التونسية "توناندكس" أمس الأحد، تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 1.6%، داعمًا مسار إغلاقه الايجابي للأسبوع الثاني على التوالي.