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الاثنين 27 كانون الثاني 2020 ساعة 12:10

إیران تعفي واردات سبائك الذهب من الضرائب

إیران تعفي واردات سبائك الذهب من الضرائب
جاء ذلك في الجلسة المفتوحة للبرلمان اليوم الاثنين، لمنافشة المادة التاسعة من مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة.

وشمل الاعفاء سبائك الذهب المستوردة والمحلية، وانواع اللحوم ومشتقاتها المطابقة لمواصفات وزارة الصحة اضافة للبيض المخصب.
رقم : 840955
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