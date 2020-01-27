إیران تعفي واردات سبائك الذهب من الضرائب

جاء ذلك في الجلسة المفتوحة للبرلمان اليوم الاثنين، لمنافشة المادة التاسعة من مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة.



وشمل الاعفاء سبائك الذهب المستوردة والمحلية، وانواع اللحوم ومشتقاتها المطابقة لمواصفات وزارة الصحة اضافة للبيض المخصب.