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الاثنين 27 كانون الثاني 2020 ساعة 20:13

البنتاغون يعلن مقتل أحد جنوده في دير الزور بسوريا

البنتاغون يعلن مقتل أحد جنوده في دير الزور بسوريا
وقالت الوزارة في بيان في ساعة متأخرة من ليل السبت ونقلته مواقع إلكترونية: العريف في الجيش الأمريكي، أنطونيو مور، قتل خلال حادث أثناء إجراء عمليات ما اسموه تطهير لأحد الطرق في دير الزور، شرقي سوريا، يوم الجمعة 24 يناير، مضيفة "أن الحادث لا يزال قيد التحقيق".

وأشار البيان إلى أن مور يبلغ من العمر 22 عاما، وينحدر من ولاية كارولينا الشمالية، حيث سبق أن عين في كتيبة هندسية تابعة للواء المهندسين 411 في تلك الولاية، من دون إيضاح كيفية مقتله بدقة. إلا أنه من المرجح أن يكون قتل بانفجار لغم أرضي أو عبوة ناسفة أثناء عمله على تمشيط المنطقة.
رقم : 841070
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