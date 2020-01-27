الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 27 كانون الثاني 2020 ساعة 22:02

الحلبوسي: اختيار حكومة قوية خطوة مهمة لحل الأزمة الراهنة

الحلبوسي: اختيار حكومة قوية خطوة مهمة لحل الأزمة الراهنة
وقال الحلبوسي في تصريح صحفي إن "القوى السياسية مدعوه للتعاون بملف تشكيل الحكومة، والإسراع باختيار مرشح يتوافق مع تطلعات أبناء الشعب العراقي"، مبينا أن "اختيار حكومة جديدة قوية مدعومة من القوى السياسية - على أن تضع رؤية استراتيجية واضحة لتنفيذ الخطوات الإصلاحية، وتكون قادرة على تلبية المطالب - تأتي كخطوة مهمة لحل الأزمة الراهنة في البلاد".

وأضاف الحلبوسي، أن "مازال هناك شباب في ساحات التظاهر تطالب بالإصلاح، ولا بدَّ من الاستماع والاستجابة لمطالبهم الحقَّة بعد توحيدها، والتعامل معهم بحكمة، فهم أبناؤنا ومن واجب الدولة توفير حياة حرة كريمة لكل أبناء الشعب العراقي".

واشار الى أن "الاعتداء على المال العام والخاص وقطع الطرق وتعطيل الدوام فيه ضرر بالمصلحة العامة، ويسيء للمتظاهرين السلميين وأهدافهم بتحقيق الإصلاح، وعلى شبابنا إبعاد المخربين من صفوفهم والحفاظ على سلمية التظاهرات".

واستنكر الحلبوسي، بحسب البيان، "استمرار إراقة الدماء في صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية، والاعتداءات المتكررة دون الكشف عن حيثياتها والجهات التي تقف خلفها".
رقم : 841086
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس روحاني: قوتنا تتمثل بالحضور الشعبي
الرئيس روحاني: قوتنا تتمثل بالحضور الشعبي
ما هو دور الإدارة الأمريكية بحذف صور سليماني من إنستغرام؟
ما هو دور الإدارة الأمريكية بحذف صور سليماني من إنستغرام؟
27 كانون الثاني 2020
ردود فعل الفصائل الفلسطينية تجاه ‘‘صفقة القرن‘‘
ردود فعل الفصائل الفلسطينية تجاه ‘‘صفقة القرن‘‘
27 كانون الثاني 2020
زيارة ‘‘الإسرائيليين‘‘ للسعوديّة: أبرز الدلالات والتبعات
زيارة ‘‘الإسرائيليين‘‘ للسعوديّة: أبرز الدلالات والتبعات
27 كانون الثاني 2020
رسائل الهجوم الصاروخي على السفارة الامريكية في بغداد
رسائل الهجوم الصاروخي على السفارة الامريكية في بغداد
27 كانون الثاني 2020
الصهيونية وخرافة المحرقة المزعومة..كيف ينظر العالم لمحرقة الهولوكوست؟
الصهيونية وخرافة المحرقة المزعومة..كيف ينظر العالم لمحرقة الهولوكوست؟
25 كانون الثاني 2020
فيروس ‘‘صفقة القرن‘‘ يعود للواجهة السياسية؛ الأسباب والتداعيات
فيروس ‘‘صفقة القرن‘‘ يعود للواجهة السياسية؛ الأسباب والتداعيات
25 كانون الثاني 2020
على السعودية أن تُكفّر عن ‘‘محارقها‘‘ في اليمن أولاً
على السعودية أن تُكفّر عن ‘‘محارقها‘‘ في اليمن أولاً
25 كانون الثاني 2020
قائد الثورة الاسلامية يعلق على مليونية العراق
قائد الثورة الاسلامية يعلق على مليونية العراق
25 كانون الثاني 2020
التظاهرات العراقية وفضيحة الديمقراطية الأمريكية
التظاهرات العراقية وفضيحة الديمقراطية الأمريكية
25 كانون الثاني 2020
هل ستحمل الحكومة الجديدة لبنان الى بر الأمان؟
هل ستحمل الحكومة الجديدة لبنان الى بر الأمان؟
24 كانون الثاني 2020
أسئلة الشعب العراقي الضائعة في تظاهرات العراق المليونية
أسئلة الشعب العراقي الضائعة في تظاهرات العراق المليونية
24 كانون الثاني 2020
زيارة بن علوي إلى طهران..العلاقات الدافئة بين طهران ومسقط
زيارة بن علوي إلى طهران..العلاقات الدافئة بين طهران ومسقط
24 كانون الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السعودية منفتحة على إجراء محادثات مع إيران
هنية يلتقي مهاتير محمد في كوالالمبور
أوغلو: الجنود الأتراك في ليبيا موجودون لأغراض تدريبية
هذا ماقال الرئيس اللبناني للوزراء الجدد
‘‘الفريق الأمريكي‘‘ إلى ‘‘تل ابيب‘‘ لطرح صفقة القرن