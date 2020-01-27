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الاثنين 27 كانون الثاني 2020 ساعة 22:40

أمير قطر وميركل يبحثان تطورات ليبيا..

أمير قطر وميركل يبحثان تطورات ليبيا..
وبحسب مصدر فقد أكد الشيخ تميم، خلال تلقيه اتصالاً هاتفياً من المستشارة الألمانية، "دعم بلاده لمخرجات مؤتمر برلين".

وشدد الجانبان على "ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار والتهدئة وإفساح المجال للحوار؛ حفاظاً على أرواح الليبيين وحقناً للدماء".

كما ناقش تميم وميركل خلال الاتصال "المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية"، إضافة إلى "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها".

وفي سياق ذي صلة، دعت الحكومة الألمانية جميع المشاركين في مؤتمر برلين إلى "الالتزام بحظر توريد السلاح والعسكريين إلى ليبيا".

ويسري اتفاق إطلاق نار في ليبيا منذ 12 يناير الجاري، بمبادرة تركية-روسية، وتم التأكيد عليه في مؤتمر برلين، الذي عقد في 19 من ذات الشهر؛ لكن مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر خرقت الاتفاق عدة مرات.

وفرضت قوات حفتر حظراً جوياً على الطيران المدني والعسكري في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، فضلاً عن غلق موانئ وحقول نفط بالبلاد.

وتشن قوات اللواء المتمرد المدعوم إماراتياً ومصرياً، منذ 4 أبريل 2019، هجوماً للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة "الوفاق" المعترف بها دولياً.
رقم : 841091
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