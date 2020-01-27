الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 27 كانون الثاني 2020 ساعة 23:56

العصائب تكشف مكان انطلاق الصواريخ التي استهدفت السفارة الاميركية

العصائب تكشف مكان انطلاق الصواريخ التي استهدفت السفارة الاميركية
وقال الربيعي  ان "مصدر الضربة التي استهدفت السفارة الامريكية في المنطقة الخضراء، كان من منطقة عرب جبور وهذه المنطقة ليس فيها فصائل مقاومة، و اكد ان استهداف البعثات الدبلوماسية يعني استهداف العراق ".

واضاف ان "فصائل المقاومة غير محتاجة لاسلوب الضرب الخفي، و موقف فصائل المقاومة اكبر من ان يضرب سفارة امريكا بهذا الشكل، و ان المستفيد من ضرب السفارة الامريكية هو من يريد العداء للعراق" .

واشار الى انه "نريد سيادة العراق وانهاء السيطرة الامريكية، و تظاهرات ثورة العشرين الثانية هو رد الفصائل الحقيقي على امريكا، "لافتا الى ان "امريكا تعرف من ضرب سفارتها واتهام الفصائل هو جزء من عمل الاعلام الامريكي" .

واكمل ان "فصائل المقاومة لم تستهدف القواعد الاجنبية بعد خروج قواتها من العراق، و القوات الاجنبية اعتدت على فصائل المقاومة اكثر من مرة، وفصائل المقاومة لم ترد على خروقات امريكا احتراما لسيادة العراق" .

وكانت خلية الإعلام الأمني، قد أعلنت، أمس الأحد، سقوط 5 صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء دون وقوع خسائر.
رقم : 841095
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس روحاني: قوتنا تتمثل بالحضور الشعبي
الرئيس روحاني: قوتنا تتمثل بالحضور الشعبي
ما هو دور الإدارة الأمريكية بحذف صور سليماني من إنستغرام؟
ما هو دور الإدارة الأمريكية بحذف صور سليماني من إنستغرام؟
27 كانون الثاني 2020
ردود فعل الفصائل الفلسطينية تجاه ‘‘صفقة القرن‘‘
ردود فعل الفصائل الفلسطينية تجاه ‘‘صفقة القرن‘‘
27 كانون الثاني 2020
زيارة ‘‘الإسرائيليين‘‘ للسعوديّة: أبرز الدلالات والتبعات
زيارة ‘‘الإسرائيليين‘‘ للسعوديّة: أبرز الدلالات والتبعات
27 كانون الثاني 2020
رسائل الهجوم الصاروخي على السفارة الامريكية في بغداد
رسائل الهجوم الصاروخي على السفارة الامريكية في بغداد
27 كانون الثاني 2020
الصهيونية وخرافة المحرقة المزعومة..كيف ينظر العالم لمحرقة الهولوكوست؟
الصهيونية وخرافة المحرقة المزعومة..كيف ينظر العالم لمحرقة الهولوكوست؟
25 كانون الثاني 2020
فيروس ‘‘صفقة القرن‘‘ يعود للواجهة السياسية؛ الأسباب والتداعيات
فيروس ‘‘صفقة القرن‘‘ يعود للواجهة السياسية؛ الأسباب والتداعيات
25 كانون الثاني 2020
على السعودية أن تُكفّر عن ‘‘محارقها‘‘ في اليمن أولاً
على السعودية أن تُكفّر عن ‘‘محارقها‘‘ في اليمن أولاً
25 كانون الثاني 2020
قائد الثورة الاسلامية يعلق على مليونية العراق
قائد الثورة الاسلامية يعلق على مليونية العراق
25 كانون الثاني 2020
التظاهرات العراقية وفضيحة الديمقراطية الأمريكية
التظاهرات العراقية وفضيحة الديمقراطية الأمريكية
25 كانون الثاني 2020
هل ستحمل الحكومة الجديدة لبنان الى بر الأمان؟
هل ستحمل الحكومة الجديدة لبنان الى بر الأمان؟
24 كانون الثاني 2020
أسئلة الشعب العراقي الضائعة في تظاهرات العراق المليونية
أسئلة الشعب العراقي الضائعة في تظاهرات العراق المليونية
24 كانون الثاني 2020
زيارة بن علوي إلى طهران..العلاقات الدافئة بين طهران ومسقط
زيارة بن علوي إلى طهران..العلاقات الدافئة بين طهران ومسقط
24 كانون الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السعودية منفتحة على إجراء محادثات مع إيران
هنية يلتقي مهاتير محمد في كوالالمبور
أوغلو: الجنود الأتراك في ليبيا موجودون لأغراض تدريبية
هذا ماقال الرئيس اللبناني للوزراء الجدد
‘‘الفريق الأمريكي‘‘ إلى ‘‘تل ابيب‘‘ لطرح صفقة القرن