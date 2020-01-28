جيش سوريا يتصدى لدورية أميركية بالحسكة

وأفادت مصادر ميدانية بريف الحسكة أن "دورية للاحتلال الأمريكي مكونة من 11 مدرعة عسكرية وتضم عدداً من العناصر بينهم ضابطين ومترجم، حاولت المرور عبر حاجز للجيش العربي السوري عند قرية “تل اللبن” غربي ناحية “تل تمر” شمال غرب الحسكة".



وتابعت المصادر “إلا أن عناصر الحاجز العسكري السوري منعوا الدورية الأمريكية من المرور على الطريق الدولي عبر حاجزهم، كما رفضوا المطلب الأمريكي بإنزال العلم الروسي من فوق النقطة العسكرية في “تل اللبن”.



وأوضحت المصادر أن ” قوات الشرطة العسكرية الروسية زارت الحاجز العسكري السوري و شكرت ضباط و عناصر الجيش العربي السوري وأثنت على شجاعتهم المعتادة”.



وكان عناصر حاجز الجيش العربي السوري في قرية حامو بريف القامشلي منعوا في الشهر الأخير من عام ٢٠١٩ م قافلة امريكية من العبور عبره و أجبروها على الانسحاب.



وتستمر القوات الأمريكية في تصرفاتها غير الشرعية في الجزيرة السورية من خلال تجوال دورياتها غير شرعية في الطرقات العامة و القرى متزامنة مع عمليات سرقة النفط و الآثار السورية.