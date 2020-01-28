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الثلاثاء 28 كانون الثاني 2020 ساعة 10:25
بعد اختراق حياته الشخصية بالكامل..

غانم الدوسري يرفع دعوى قضائية ضد المملكة

غانم الدوسري يرفع دعوى قضائية ضد المملكة
وكتب "غانم الدوسري" في تغريدة على موقع تويتر،"السعودية تمكنت من اختراق حياتي الخاصة بالكامل، لذلك رفعت دعوى قضائية...انتهاك خصوصيتي تركني خائفا على سلامتي الشخصية".
غانم الدوسري يرفع دعوى قضائية ضد المملكة
وأكد الناشط في مجال حقوق الإنسان "غانم المصارير الدوسري"في مقال نشرته له صحيفة واشنطن بوست، أن المحكمة العليا البريطانية منحته في العاشر من يناير/كانون الثاني الجاري إذنا بملاحقة الرياض قضائيا.

وأضاف أن المحكمة أبلغته أن قرار منحه الإذن يُعد حالة قانونية نادرة لأنه يتيح لمقيم في البلاد المطالبة بالتعويض عن أضرار ناجمة عن هجوم إلكتروني تعرض له من دولة أجنبية.

وكشف الدوسري -وهو ممثل ومعلّق سياسي ساخر اشتهر ببرنامجه الحواري عبر الإنترنت تحت اسم "غانم شو"- أن شرطة لندن زودته بزر إنذار عن بعد لاستخدامه في حالات الطوارئ بعد أن حذرته عام 2018 بأن حياته في خطر.

وتابع الدوسري أن الشرطة أبلغته بأنها لن تتردد في اقتحام منزله بمجرد أن يصلها إنذار منه عبر الزر الذي زودته إياه، افتراضا منها أنه يتعرض لهجوم.

ونوه إلى أنه يتوخى الحذر كلما سافر خارج بريطانيا خوفا من خطفه وإعادته إلى السعودية. واستطرد بالقول إن بريطانيا منحته اللجوء في أراضيها قبل عامين.

وذكر أنه علم قبل عامين أن برامج تجسس جرى تثبيتها سرا بهواتفه الذكية لتغذي خادم حاسوب (سيرفر) سعودي بالمعلومات، مما دفعه لرفع دعوى قضائية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي يحمل فيها الحكومة السعودية مسؤولية ذلك.

وقال المعارض السعودي "وعندما بدأت هواتفي الذكية تعمل بشكل متقطع قبل سنتين، أخبرني صديق لي بأنها قد تكون علامة محتملة على وجود برنامج تجسس مثبت فيها".

وأبان في مقاله أن مختبر سيتيزن لاب الكندي لمراقبة الإنترنت اكتشف بعد فحصه لتلك الهواتف أنها حُمِّلت سرا ببرنامج يتيح رصد كل اتصالاته وتحركاته. وأضاف أن المختبر تتبع الأمر واكتشف أن مصدره السعودية.

وروى الدوسري قصة تعرضه لاعتداء جسدي بأحد شوارع لندن عام 2018 عندما هاجمه شخصان حذراه من عدم التعرض لشخص بن سلمان بالإهانة. وعلى الرغم من أنه أبلغ الشرطة بالواقعة فإنها لم تعتقل أي أحد.

وشكا من أن تجسس النظام السعودي عليه وعلى حياته الخاصة ترك أثرا كبيرا عليه شخصيا، الأمر الذي دفعه لرفع دعوى قضائية على الحكومة مطالبا بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به وبالاعتذار له.

وينهي الدوسري مقاله بالقول إن انتهاك خصوصيته جعله في خوف على سلامته، لكنه يؤكد أنه قلق أكثر على أولئك الذين ما زالوا يعيشون في السعودية ولهم صلات به وأنه يخشى أن تكون حياتهم الآن معرضة للخطر.
رقم : 841144
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