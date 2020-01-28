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الثلاثاء 28 كانون الثاني 2020 ساعة 16:23

قتلى وجرحى في قصف لقوات حفتر على طرابلس

قتلى وجرحى في قصف لقوات حفتر على طرابلس
وأفادت عملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق الليبية، في بيان عبر موقعها على "فيسبوك"، أن قتلى وجرحى أطفال سقطوا في قصف عشوائي لقوات خليفة حفتر على طرابلس.

وقال البيان: "فاجعة في طرابلس قبل قليل بعد سقوط قذائف عشوائية أطلقتها مسلحو مجرم الحرب المتمرد حفتر، سقطت إحداها في ساحة خلف مدرسة بمنطقة الهضبة البدري"، بحسب البيان.

وأضاف أن "تقارير أولية عن وقوع وفيات وإصابات لعدد (لم يحدده) من الأطفال"، بحسب المصدر.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت القوات الحكومية، إسقاط طائرة مسيرة إماراتية، داعمة لقوات خليفة حفتر، بمدينة مصراتة شرق العاصمة طرابلس.

وذكرت عملية "بركان الغضب" في بيان، أن دفاعاتها الجوية أسقطت الطائرة شرق مصراتة، بعد أن قصفت عدة مواقع مدنية داخل المدينة، دون الحديث عن خسائر.

ويأتي القصف رغم موافقة حفتر على وقف لإطلاق نار، بمبادرة تركية روسية في 12 يناير/كانون الثاني الجاري.
رقم : 841234
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