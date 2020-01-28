كربلاء المقدسة تعلن غدا عطلة رسمية

وقال مكتب الخطابي في بيان إن الأخير "يعلن يوم غد الأربعاء المصادف 29 من شهر كانون الثاني/ يناير الحالي عطلة محلية لكافة دوائر المحافظة".



وأضاف المكتب، أن ذلك يأتي بمناسبة "ذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام".