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الثلاثاء 28 كانون الثاني 2020 ساعة 16:25
كربلاء المقدسة تعلن غدا عطلة رسمية
وقال مكتب الخطابي في بيان إن الأخير "يعلن يوم غد الأربعاء المصادف 29 من شهر كانون الثاني/ يناير الحالي عطلة محلية لكافة دوائر المحافظة".
وأضاف المكتب، أن ذلك يأتي بمناسبة "ذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام".
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
841235
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